Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху

Багатодітна родиназ Волині активно долучаються до допомоги війську. Цього разу перед Трійцею волиняни продавали лепеху і частину грошей віддали волонтерам.Про це повідомила волинська волонтеркаБагатодітна сімʼя Сичів живуть у селі Кременець Копачівської громади."Батько інвалід першої групи по зору. Кожного тижня вони печуть в суботу хліб, продають його і гроші від продажу передають на матеріал для плетіння сіток. Сьогодні ця сімʼя передала нам 1200 гривень від продажу лепехи. Всі гроші підуть на заправку пальним машин, щоб доставити ці автомобілі в зону бойових дій. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні! В кожного своя війна і свій вид допомоги. Люди, допомагайте нашим військовим", - написала волонтерка.