Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху

Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху
Багатодітна родина Сичів з Волині активно долучаються до допомоги війську. Цього разу перед Трійцею волиняни продавали лепеху і частину грошей віддали волонтерам.

Про це повідомила волинська волонтерка Вікторія Шварцкоп.

Багатодітна сімʼя Сичів живуть у селі Кременець Копачівської громади.

"Батько інвалід першої групи по зору. Кожного тижня вони печуть в суботу хліб, продають його і гроші від продажу передають на матеріал для плетіння сіток. Сьогодні ця сімʼя передала нам 1200 гривень від продажу лепехи. Всі гроші підуть на заправку пальним машин, щоб доставити ці автомобілі в зону бойових дій. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні! В кожного своя війна і свій вид допомоги. Люди, допомагайте нашим військовим", - написала волонтерка.

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Теги: Волинь, Копачівка, Кременець, війна, допомога
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