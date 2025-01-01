Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху
09 червня, 22:38
Багатодітна родина Сичів з Волині активно долучаються до допомоги війську. Цього разу перед Трійцею волиняни продавали лепеху і частину грошей віддали волонтерам.
Про це повідомила волинська волонтерка Вікторія Шварцкоп.
Багатодітна сімʼя Сичів живуть у селі Кременець Копачівської громади.
"Батько інвалід першої групи по зору. Кожного тижня вони печуть в суботу хліб, продають його і гроші від продажу передають на матеріал для плетіння сіток. Сьогодні ця сімʼя передала нам 1200 гривень від продажу лепехи. Всі гроші підуть на заправку пальним машин, щоб доставити ці автомобілі в зону бойових дій. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні! В кожного своя війна і свій вид допомоги. Люди, допомагайте нашим військовим", - написала волонтерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила волинська волонтерка Вікторія Шварцкоп.
Багатодітна сімʼя Сичів живуть у селі Кременець Копачівської громади.
"Батько інвалід першої групи по зору. Кожного тижня вони печуть в суботу хліб, продають його і гроші від продажу передають на матеріал для плетіння сіток. Сьогодні ця сімʼя передала нам 1200 гривень від продажу лепехи. Всі гроші підуть на заправку пальним машин, щоб доставити ці автомобілі в зону бойових дій. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні! В кожного своя війна і свій вид допомоги. Люди, допомагайте нашим військовим", - написала волонтерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Полонених бійців «Азову» в росії засудили на понад 20 років
09 червня, 23:19
Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху
09 червня, 22:38
Майже 2 роки невідомості: повідомили про загибель воїна з Волині Василя Корінецького
09 червня, 21:57
«Було багато крові»: що каже і як почувається жінка, яка постраждала під час атаки рф на Луцьк
09 червня, 21:16