10 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).
Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.
Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
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Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.
Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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