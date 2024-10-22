Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте





Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час виступу в Chatham House, - повідомляє



Відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть, Рютте сказав: "Це - констатація факту, я думаю".



"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - зазначив генсек НАТО.



Росія може напасти на НАТО

Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.



Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що несе ризики для держав-членів НАТО.Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТОзаявив під час виступу в Chatham House, - повідомляє Укрінформ. Відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть, Рютте сказав: "Це - констатація факту, я думаю"."Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - зазначив генсек НАТО.Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

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