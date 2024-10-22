Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте

Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте
Припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що несе ризики для держав-членів НАТО.

Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час виступу в Chatham House, - повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, ризики для НАТО зростуть, Рютте сказав: "Це - констатація факту, я думаю".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни – ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання. Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - зазначив генсек НАТО.

Росія може напасти на НАТО
Нагадаємо, раніше розвідка Німеччини повідомляла, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, НАТО, війна, Рютте
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте
Сьогодні, 03:41
На Волинь приїхали учні та педагоги із прифронтової території. ФОТО
Сьогодні, 01:15
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Полонених бійців «Азову» в росії засудили на понад 20 років
09 червня, 23:19
Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху
09 червня, 22:38
Схожі новини
Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО Єврокомісар зробив невтішний прогноз, якщо Україна не вступить в НАТО
27 квітня, 18:56
«Україна не програє війну», – генсек НАТО «Україна не програє війну», – генсек НАТО
02 лютого, 16:05
Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити путіна, - Зеленський Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити путіна, - Зеленський
22 жовтня, 2024, 16:16
Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму» Генсек НАТО прогнозує для України «найважчу зиму»
09 жовтня, 2024, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО, - Рютте
Сьогодні, 03:41
 0
На Волинь приїхали учні та педагоги із прифронтової території. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Полонених бійців «Азову» в росії засудили на понад 20 років
09 червня, 23:19
 0
Багатодітна родина з Волині передала волонтерам гроші, які заробила, продаючи лепеху
09 червня, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8