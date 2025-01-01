На найвищій точці Волині встановили та освятили хрест. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У день великого християнського свята – Святої Трійці на найвищій точці Волинської області, що знаходиться біля села Брани, відбулося освячення хреста, який встановили на знак духовної сили, єдності та молитви за Україну.
Про це повідомляє Район.Горохів, посилаючись на повідомлення Володимира Братчуна.
Ідея створити на цьому сакральному місці хрест визрівала в серцях небайдужих людей, які прагнули залишити по собі щось більше, ніж слід – справжній духовний орієнтир. Завдяки спільним зусиллям громади, а також підтримці меценатів, задум став реальністю.
Освячення хреста здійснили настоятель Свято-Покровського храму села Брани та Свято-Михайлівського храму села Довгів – отець Іван Ізай, а також настоятель храму Преподобного Іова Почаївського села Борисковичі – отець Дмитро Лотоцький та парафіяльні хори сіл.
У молитвах лунали прохання про мир для України, єдність громади, духовне відродження народу. Атмосфера свята була сповнена радості, віри й патріотизму.
Хрест, встановлений на вершині – не просто витвір людських рук – це символ. Його видно здалеку і з кожним роком він усе більше набуватиме значення не лише як географічна позначка, а як місце сили: духовної, народної, української.
До реалізації задуму долучилися фінансово і фізично Киричук Сергій, Андрій Озірський, Іван і Наталія Ізай, Євгенія Галущак, Андрій Філат, Михайло Сусь, Сергій Куцевич, Олександр Касянчук, Ігор Натанчук, Юрій Кусевич та Андрій Калахан.
Нагадаємо, найвища точка Волинської області знаходиться у Мар'янівській громаді, біля села Брани. Її висота становить 292,56 метра над рівнем моря. Ця точка розташована приблизно за 3,5 кілометра на південний схід від села Брани, за 3 км на південь від села Борисковичі та за 4 кілометри на північ від села Бужани.
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Про це повідомляє Район.Горохів, посилаючись на повідомлення Володимира Братчуна.
Ідея створити на цьому сакральному місці хрест визрівала в серцях небайдужих людей, які прагнули залишити по собі щось більше, ніж слід – справжній духовний орієнтир. Завдяки спільним зусиллям громади, а також підтримці меценатів, задум став реальністю.
Освячення хреста здійснили настоятель Свято-Покровського храму села Брани та Свято-Михайлівського храму села Довгів – отець Іван Ізай, а також настоятель храму Преподобного Іова Почаївського села Борисковичі – отець Дмитро Лотоцький та парафіяльні хори сіл.
У молитвах лунали прохання про мир для України, єдність громади, духовне відродження народу. Атмосфера свята була сповнена радості, віри й патріотизму.
Хрест, встановлений на вершині – не просто витвір людських рук – це символ. Його видно здалеку і з кожним роком він усе більше набуватиме значення не лише як географічна позначка, а як місце сили: духовної, народної, української.
До реалізації задуму долучилися фінансово і фізично Киричук Сергій, Андрій Озірський, Іван і Наталія Ізай, Євгенія Галущак, Андрій Філат, Михайло Сусь, Сергій Куцевич, Олександр Касянчук, Ігор Натанчук, Юрій Кусевич та Андрій Калахан.
Нагадаємо, найвища точка Волинської області знаходиться у Мар'янівській громаді, біля села Брани. Її висота становить 292,56 метра над рівнем моря. Ця точка розташована приблизно за 3,5 кілометра на південний схід від села Брани, за 3 км на південь від села Борисковичі та за 4 кілометри на північ від села Бужани.
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