На найвищій точці Волині встановили та освятили хрест. ФОТО





Про це повідомляє Володимира Братчуна.



Ідея створити на цьому сакральному місці хрест визрівала в серцях небайдужих людей, які прагнули залишити по собі щось більше, ніж слід – справжній духовний орієнтир. Завдяки спільним зусиллям громади, а також підтримці меценатів, задум став реальністю.



Освячення хреста здійснили настоятель Свято-Покровського храму села Брани та Свято-Михайлівського храму села Довгів – отець Іван Ізай, а також настоятель храму Преподобного Іова Почаївського села Борисковичі – отець Дмитро Лотоцький та парафіяльні хори сіл.



У молитвах лунали прохання про мир для України, єдність громади, духовне відродження народу. Атмосфера свята була сповнена радості, віри й патріотизму.



Хрест, встановлений на вершині – не просто витвір людських рук – це символ. Його видно здалеку і з кожним роком він усе більше набуватиме значення не лише як географічна позначка, а як місце сили: духовної, народної, української.



До реалізації задуму долучилися фінансово і фізично Киричук Сергій, Андрій Озірський, Іван і Наталія Ізай, Євгенія Галущак, Андрій Філат, Михайло Сусь, Сергій Куцевич, Олександр Касянчук, Ігор Натанчук, Юрій Кусевич та Андрій Калахан.



Нагадаємо, найвища точка Волинської області знаходиться у Мар'янівській громаді, біля села Брани. Її висота становить 292,56 метра над рівнем моря. Ця точка розташована приблизно за 3,5 кілометра на південний схід від села Брани, за 3 км на південь від села Борисковичі та за 4 кілометри на північ від села Бужани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день великого християнського свята – Святої Трійці на найвищій точці Волинської області, що знаходиться біля села Брани, відбулося освячення хреста, який встановили на знак духовної сили, єдності та молитви за Україну.Про це повідомляє Район.Горохів , посилаючись на повідомленняІдея створити на цьому сакральному місці хрест визрівала в серцях небайдужих людей, які прагнули залишити по собі щось більше, ніж слід – справжній духовний орієнтир. Завдяки спільним зусиллям громади, а також підтримці меценатів, задум став реальністю.Освячення хреста здійснили настоятель Свято-Покровського храму села Брани та Свято-Михайлівського храму села Довгів – отець Іван Ізай, а також настоятель храму Преподобного Іова Почаївського села Борисковичі – отець Дмитро Лотоцький та парафіяльні хори сіл.У молитвах лунали прохання про мир для України, єдність громади, духовне відродження народу. Атмосфера свята була сповнена радості, віри й патріотизму.Хрест, встановлений на вершині – не просто витвір людських рук – це символ. Його видно здалеку і з кожним роком він усе більше набуватиме значення не лише як географічна позначка, а як місце сили: духовної, народної, української.До реалізації задуму долучилися фінансово і фізично Киричук Сергій, Андрій Озірський, Іван і Наталія Ізай, Євгенія Галущак, Андрій Філат, Михайло Сусь, Сергій Куцевич, Олександр Касянчук, Ігор Натанчук, Юрій Кусевич та Андрій Калахан.Нагадаємо, найвища точка Волинської області знаходиться у Мар'янівській громаді, біля села Брани. Її висота становить 292,56 метра над рівнем моря. Ця точка розташована приблизно за 3,5 кілометра на південний схід від села Брани, за 3 км на південь від села Борисковичі та за 4 кілометри на північ від села Бужани.

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