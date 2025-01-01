Прогноз на тиждень: антициклон принесе на Волинь теплу і ясну погоду





Про це розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Надія Голя, - пише



У вівторок, 10 червня, Волинь перебуватиме в полі підвищеного тиску. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі — 6-11° тепла, вдень буде від +16° до +21°. У Луцьку вночі 8-10° тепла, вдень 18-20° тепла.



У середу, 11 червня, в Луцьку та області проходитиме холодний атмосферний фронт. У зв'язку з цим буде хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 8-13° тепла, вдень — 16-21° тепла.



З 12 до 14 червня погоду на Волині зумовить антициклон. У зв'язку з цим очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря в четвер, 12 червня, вночі — 8-13° тепла, вдень від +16° до +21°.



В п'ятницю, 13 червня, температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 18-23° тепла. У суботу, 14 червня, температура вночі — 6-11° тепла, вдень — 18-23° тепла.



До 10 червня на річках суббасейну Припʼяті очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 метра над рівнями. 9 червня на річці Стохід в створі поста Любешів можливий вихід води на заплаву. Рівень небезпечності — "жовтий".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня, 9-14 червня, у Волинській області очікується антициклональна погода без опадів. Короткочасний дощ, місцями гроза, пройде 11 червня.Про це розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру, - пише Суспільне У вівторок, 10 червня, Волинь перебуватиме в полі підвищеного тиску. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі — 6-11° тепла, вдень буде від +16° до +21°. У Луцьку вночі 8-10° тепла, вдень 18-20° тепла.У середу, 11 червня, в Луцьку та області проходитиме холодний атмосферний фронт. У зв'язку з цим буде хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі — 8-13° тепла, вдень — 16-21° тепла.З 12 до 14 червня погоду на Волині зумовить антициклон. У зв'язку з цим очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря в четвер, 12 червня, вночі — 8-13° тепла, вдень від +16° до +21°.В п'ятницю, 13 червня, температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 18-23° тепла. У суботу, 14 червня, температура вночі — 6-11° тепла, вдень — 18-23° тепла.До 10 червня на річках суббасейну Припʼяті очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 метра над рівнями. 9 червня на річці Стохід в створі поста Любешів можливий вихід води на заплаву. Рівень небезпечності — "жовтий".

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