Окупанти вночі атакували Київ: є руйнування в семи районах





Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише



Пошкоджень зазнали 7 районів столиці: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Соломʼянський та Голосіївський. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення.



Кличко повідомив, що є четверо постраждалих у столиці, усіх медики шпиталізували.



У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйнований житловий будинок, попередньо — без займання. Відомо про пожежі в нежитловій і житловій будівлях, займання складів та лісосмуги. Також пошкоджений гаражний кооператив, частково зруйнована нежитлова зона.



В Оболонському районі уламки влучили в житлові будівлі: пошкоджені два поверхи одного з будинків, ще один — зруйнований. Також загорілася офісна будівля та аптека. Є падіння уламків на відкритій місцевості.



У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі, також є руйнування в бізнес-центрі. У Деснянському районі внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.



У Шевченківському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, ще одна будівля за іншою адресою зазнала пошкоджень, горів бізнес-центр. У Подільському районі пошкоджені нежитлові приміщення.



Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, Київська область також опинилася під атакою ударних безпілотників та ракет. Пошкоджень зазнали Фастівський, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони. Там пошкоджені приватні будинки та горять автомобілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 10 червня російські війська атакували Київ. Унаслідок обстрілів є руйнування в семи районах столиці, четверо людей постраждали.Про це повідомили міський голова Києвата начальник Київської міської військової адміністрації, пише Громадське Пошкоджень зазнали 7 районів столиці: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський, Соломʼянський та Голосіївський. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки й складські приміщення.Кличко повідомив, що є четверо постраждалих у столиці, усіх медики шпиталізували.У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків безпілотника зруйнований житловий будинок, попередньо — без займання. Відомо про пожежі в нежитловій і житловій будівлях, займання складів та лісосмуги. Також пошкоджений гаражний кооператив, частково зруйнована нежитлова зона.В Оболонському районі уламки влучили в житлові будівлі: пошкоджені два поверхи одного з будинків, ще один — зруйнований. Також загорілася офісна будівля та аптека. Є падіння уламків на відкритій місцевості.У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі, також є руйнування в бізнес-центрі. У Деснянському районі внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.У Шевченківському районі спалахнула пожежа в житловому будинку, ще одна будівля за іншою адресою зазнала пошкоджень, горів бізнес-центр. У Подільському районі пошкоджені нежитлові приміщення.Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, Київська область також опинилася під атакою ударних безпілотників та ракет. Пошкоджень зазнали Фастівський, Броварський, Бориспільський та Обухівський райони. Там пошкоджені приватні будинки та горять автомобілі.

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