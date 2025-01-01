В аварії на Волині постраждала 12-річна дівчинка

В аварії на Волині постраждала 12-річна дівчинка
На Волині електроскутер зіткнувся з авто. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалася 12-річна дівчинка.

Про це у телеграмі повідомили Волинські новини.

ДТП трапилася вчора, 9 червня, у селищі Шацьк Ковельського району.

Свідки аварії розповіли, що відбулося зіткнення електроскутера та автомобіля. Травмувалася дитина.

Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до швидкої надійшов о 12:50.

Тілесні ушкодження отримала 12-річна дівчинка.

Медики діагностували у дитини закритий перелом лівої гомілки.

Дівчинку доставили у лікарню.

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Теги: ДТП, Волинь
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