В аварії на Волині постраждала 12-річна дівчинка
Сьогодні, 09:21
На Волині електроскутер зіткнувся з авто. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалася 12-річна дівчинка.
Про це у телеграмі повідомили Волинські новини.
ДТП трапилася вчора, 9 червня, у селищі Шацьк Ковельського району.
Свідки аварії розповіли, що відбулося зіткнення електроскутера та автомобіля. Травмувалася дитина.
Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до швидкої надійшов о 12:50.
Тілесні ушкодження отримала 12-річна дівчинка.
Медики діагностували у дитини закритий перелом лівої гомілки.
Дівчинку доставили у лікарню.
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Про це у телеграмі повідомили Волинські новини.
ДТП трапилася вчора, 9 червня, у селищі Шацьк Ковельського району.
Свідки аварії розповіли, що відбулося зіткнення електроскутера та автомобіля. Травмувалася дитина.
Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до швидкої надійшов о 12:50.
Тілесні ушкодження отримала 12-річна дівчинка.
Медики діагностували у дитини закритий перелом лівої гомілки.
Дівчинку доставили у лікарню.
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