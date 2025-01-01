В аварії на Волині постраждала 12-річна дівчинка

травмувалася 12-річна дівчинка.



Про це у телеграмі



ДТП трапилася вчора, 9 червня, у селищі Шацьк Ковельського району.



Свідки аварії розповіли, що відбулося зіткнення електроскутера та автомобіля. Травмувалася дитина.



Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до швидкої надійшов о 12:50.



Тілесні ушкодження отримала 12-річна дівчинка.



Медики діагностували у дитини закритий перелом лівої гомілки.



Дівчинку доставили у лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині електроскутер зіткнувся з авто. У дорожньо-транспортній пригодіПро це у телеграмі повідомили Волинські новини.ДТП трапилася вчора, 9 червня, у селищі Шацьк Ковельського району.Свідки аварії розповіли, що відбулося зіткнення електроскутера та автомобіля. Травмувалася дитина.Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик до швидкої надійшов о 12:50.Тілесні ушкодження отримала 12-річна дівчинка.Медики діагностували у дитини закритий перелом лівої гомілки.Дівчинку доставили у лікарню.

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