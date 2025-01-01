Волиняни навколішки прощалися із 28-річним Героєм

Підгайцівська громада на Волині вчора, 9 червня, провела в останню путь свого земляка, мужнього захисника України –. Його молодеу віці 28 років.Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.Траурний кортеж, що прямував від Луцька до рідних Підгайців волиняни зустрічали та проводжали схиливши голови та коліна, віддаючи глибоку шану Герою.Шляхом руху кортежу до рідного дому сирени поліцейського супроводу та колони автомобілів гучно відбивалися болем в серцях громадян, які усвідомлювали втрату ще одного життя на війні.Біля рідного дому відбулася перша зупинка.Священнослужителі та всі небайдужі зібралися на спільну молитву, де служили літію за упокій душі Артема.Далі кортеж рушив до Храму Олександра Невського рідними вулицями, якими колись Артем ходив до місцевої школи у Підгайцях. Біля школи для Героя пролунав символічний останній дзвінок.Чин похорону відбувся у місцевому храмі, де зібралося безліч людей, щоб востаннє попрощатися з Героєм.У супроводі оркестру, людною ходою Артема проводжали всім селом до місця вічного спочинку на кладовищі у Підгайцях.Під залпи пострілів пошани та звуки Державного Гімну України тіло Героя було віддано землі.«Артем віддав найцінніше — своє життя — за свободу та незалежність України. І немає таких слів, які можуть описати глибину рани на серці рідних та близьких, матері, брата, сестри Захисника. Він золотими літерами вписав своє ім'я в історію України, ставши символом незламності та жертовності. Вічна пам'ять і шана полеглому Герою. Царство Небесне і вічний спокій його душі», - зазначили у сільраді.