Удома чекали дружина і батьки: на Волині поховали 20-річного Героя

Учора, 9 червня, в скорботі й з болем у серці жителі Вишнівської громади, бойові побратими та всі небайдужі провели в останню путь справжнього Героя України — лейтенантаПро це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.Юний, щирий, відданий Україні,6 червня під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Райське, внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Йому було лише 20 років.Назар Матейчук народився 19 серпня 2004 року у селі Руда. Його добре знали як доброзичливого, чуйного, рішучого хлопця. Ще зовсім молодим, не вагаючись, обрав шлях захисника Батьківщини. Його життєва стежка — це приклад глибокої любові до рідної землі та безмежної самопожертви.Вдома на нього чекали дружина та батьки. Але, натомість, сьогодні його зустріли у тиші та сльозах. Заупокійна служба відбулась у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці с.Хворостів, а після — Героя поховали на кладовищі у рідному селі.За мужність і незламність Назар був нагороджений Відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороду вручили його родині бойові побратими — як символ того, що країна пам’ятає, цінує, шанує.«Просимо всіх небайдужих розділити скорботу з рідними, згадати Героя добрим словом і не забувати, якою дорогою ціною виборюється наше право на життя, свободу і майбутнє. Вічна пам'ять і слава Герою. Не забудемо. Не пробачимо», - зазначили у громаді.