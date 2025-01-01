Удома чекали дружина і батьки: на Волині поховали 20-річного Героя

Удома чекали дружина і батьки: на Волині поховали 20-річного Героя
Учора, 9 червня, в скорботі й з болем у серці жителі Вишнівської громади, бойові побратими та всі небайдужі провели в останню путь справжнього Героя України — лейтенанта Назара Матейчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська громада.

Юний, щирий, відданий Україні, Назар загинув 6 червня під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Райське, внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Йому було лише 20 років.

Назар Матейчук народився 19 серпня 2004 року у селі Руда. Його добре знали як доброзичливого, чуйного, рішучого хлопця. Ще зовсім молодим, не вагаючись, обрав шлях захисника Батьківщини. Його життєва стежка — це приклад глибокої любові до рідної землі та безмежної самопожертви.

Вдома на нього чекали дружина та батьки. Але, натомість, сьогодні його зустріли у тиші та сльозах. Заупокійна служба відбулась у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці с.Хворостів, а після — Героя поховали на кладовищі у рідному селі.

За мужність і незламність Назар був нагороджений Відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороду вручили його родині бойові побратими — як символ того, що країна пам’ятає, цінує, шанує.

«Просимо всіх небайдужих розділити скорботу з рідними, згадати Героя добрим словом і не забувати, якою дорогою ціною виборюється наше право на життя, свободу і майбутнє. Вічна пам'ять і слава Герою. Не забудемо. Не пробачимо», - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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