На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук

На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
На війні загинув житель села Руда Матейчук Назар Русланович, 2004 року народження.

Про це повідомили на сторінці Вишнівської селищної ради.

Воїн загинув 6 червня 2025 року, близько 04:00, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райське.

На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук


Він рухався на особистому транспортному засобі до н.п. Дружківка з метою отримання інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.

Вдома на нього чекали дружина та батьки. Дату та час прощання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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