На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук

На війні загинув житель села Руда, 2004 року народження.Про це повідомили на сторінці Вишнівської селищної ради.Воїн загинув 6 червня 2025 року, близько 04:00, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райське.Він рухався на особистому транспортному засобі до н.п. Дружківка з метою отримання інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.Вдома на нього чекали дружина та батьки. Дату та час прощання повідомлять згодом.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.