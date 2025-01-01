На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
Сьогодні, 09:15
На війні загинув житель села Руда Матейчук Назар Русланович, 2004 року народження.
Про це повідомили на сторінці Вишнівської селищної ради.
Воїн загинув 6 червня 2025 року, близько 04:00, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райське.
Він рухався на особистому транспортному засобі до н.п. Дружківка з метою отримання інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.
Вдома на нього чекали дружина та батьки. Дату та час прощання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Вишнівської селищної ради.
Воїн загинув 6 червня 2025 року, близько 04:00, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райське.
Він рухався на особистому транспортному засобі до н.п. Дружківка з метою отримання інженерно-авіаційного майна для укріплення бойових позицій.
Вдома на нього чекали дружина та батьки. Дату та час прощання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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