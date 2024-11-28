У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня

У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня
У Луцьку рятувальники виявили тіло другої людини, що загинула внаслідок атаки російських загарбників у ніч на п'ятницю, 6 червня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи завершені. Кількість загиблих внаслідок удару РФ по місту зросла до двох людей.

"Сьогодні вранці під завалами зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що вчора було деблоковано тіло чоловіка, а загальна кількість постраждалих становить 30 людей.

Працівники евакуювали п'ять людей і декілька домашніх тварин. Суттєво пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі.

"На місці працювали рятувальники, волонтери "Червоного Хреста", психологи ДСНС та поліції. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям", - додали рятувальники.

У ДСНС також оприлюднили свіжі фото і відео з місця пошуково-рятувальної операції.

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Теги: атака, Луцьк
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