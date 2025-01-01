Чи очікувати магнітні бурі 7 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 7 червня: прогноз
У суботу, 7 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Впродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Напередодні на Сонці сталося 13 спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 7 червня очікується магнітна буря з К-індексом 4,7 (червоний рівень) є помітною, але не надзвичайно сильною.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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