У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими

У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
У Луцьку 7 червня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.

Про це повідомили у міській раді Луцька.

У Луцьку до 2 людей зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Під завалами багатоповерхівки загинула молода пара.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: атака, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 7 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня
Сьогодні, 09:54
На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня
Сьогодні, 09:54
У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина У Луцьку посилять патрулювання після нічного удару: у чому причина
06 червня, 20:38
У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці
28 листопада, 2024, 20:01
Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
 0
Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
 0
Чи очікувати магнітні бурі 7 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
 0
У Луцьку зросла кількість жертв нічної російської атаки 6 червня
Сьогодні, 09:54
 0
На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8