У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими





Про це повідомили у міській раді Луцька.



У Луцьку до 2 людей зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Під завалами багатоповерхівки загинула молода пара.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 червня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.Про це повідомили у міській раді Луцька.У Луцьку до 2 людей зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Під завалами багатоповерхівки загинула молода пара.

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