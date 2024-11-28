У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
У Луцьку 7 червня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.
Про це повідомили у міській раді Луцька.
У Луцьку до 2 людей зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Під завалами багатоповерхівки загинула молода пара.
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Про це повідомили у міській раді Луцька.
У Луцьку до 2 людей зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Під завалами багатоповерхівки загинула молода пара.
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