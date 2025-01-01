На Волині одному з сіл хочуть повернути назву, якій понад 500 років
Сьогодні, 13:14
Село Старовойтове Рівненської сільської ради на Волині, яке було назване на честь радянського прикордонника Старовойтова, хочуть перейменувати та повернути йому історичну назву.
Це питання наразі перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Про це розповів головний спеціаліст Інституту національної пам'яті України Богдан Короленко, передає «Суспільне».
Що відомо про село Старовойтове та яку назву йому хочуть дати
Село Старовойтове розташоване у Ковельському районі поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Цю назву воно отримало в 1946 році. Нова назва, котру планують дати цьому населеному пункту – Волчків Перевіз. Зі слів Богдана Короленка, це давня історична назва цього села, відома ще з кінця 15 століття, тобто їй понад пів тисячі років.
«Станом на сьогодні є попереднє обговорення. Комітет звертався до Українського інституту національної пам'яті, і ми надали відповідні роз'яснення та рекомендації щодо нової назви. Походить вона не від «вовка», а він імені холмського старости Петра Волчка-Рокотовича, який володів цими землями. Він є учасником Грюнвальдської битви 1410 року. Є історичні документи, які засвідчують цю назву», – сказав фахівець.
На Волині є 6 сіл, що отримали нові назви майже за два роки
Повернули їхні історичні назви яким по декілька століть – це давні історичні назви.
Станом на початок червня 2025-го на Волині перейменували 6 населених пунктів, включаючи ухвалені 5 червня постанови Верховної Ради про нові назви селам Петрове та Пархоменкове, що увічнювали радянських прикордонників. Цим селам повернули їхні історичні назви, яким по декілька століть, зазначив Богдан Короленко.
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Це питання наразі перебуває на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Про це розповів головний спеціаліст Інституту національної пам'яті України Богдан Короленко, передає «Суспільне».
Що відомо про село Старовойтове та яку назву йому хочуть дати
Село Старовойтове розташоване у Ковельському районі поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Цю назву воно отримало в 1946 році. Нова назва, котру планують дати цьому населеному пункту – Волчків Перевіз. Зі слів Богдана Короленка, це давня історична назва цього села, відома ще з кінця 15 століття, тобто їй понад пів тисячі років.
«Станом на сьогодні є попереднє обговорення. Комітет звертався до Українського інституту національної пам'яті, і ми надали відповідні роз'яснення та рекомендації щодо нової назви. Походить вона не від «вовка», а він імені холмського старости Петра Волчка-Рокотовича, який володів цими землями. Він є учасником Грюнвальдської битви 1410 року. Є історичні документи, які засвідчують цю назву», – сказав фахівець.
На Волині є 6 сіл, що отримали нові назви майже за два роки
Повернули їхні історичні назви яким по декілька століть – це давні історичні назви.
Станом на початок червня 2025-го на Волині перейменували 6 населених пунктів, включаючи ухвалені 5 червня постанови Верховної Ради про нові назви селам Петрове та Пархоменкове, що увічнювали радянських прикордонників. Цим селам повернули їхні історичні назви, яким по декілька століть, зазначив Богдан Короленко.
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