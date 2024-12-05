У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
Сьогодні, 14:08
У Нововолинську вартість проїзду з електронним квитком становить 13 гривень, тоді як оплата готівкою обійдеться у 15 гривень. Таким чином, мешканці можуть заощаджувати на кожній поїздці, використовуючи електронну оплату або мобільний застосунок «CityCard».
Про це інформує ВолиньUA.
Електронний квиток працює навіть без доступу до інтернету, що гарантує надійність у будь-яких умовах. У міській владі анонсують ще вигідніші умови: найближчим часом з’являться проїзні тарифи, які дозволять платити лише від 11 гривень за поїздку, а для школярів — від 8 гривень.
Тим часом тариф на проїзд готівкою поступово зростатиме. Це зроблено для того, щоб стимулювати мешканців переходити на сучасну електронну систему оплати.
Пільговий проїзд у місті діятиме лише за наявності персоніфікованого електронного квитка. Його можна отримати безкоштовно. Шкільний тариф доступний не лише під час навчального року, а й у період канікул.
Керувати електронним квитком зручно через додаток «CityCard» — він дозволяє поповнювати рахунок, переглядати історію поїздок і контролювати витрати просто зі смартфона.
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Про це інформує ВолиньUA.
Електронний квиток працює навіть без доступу до інтернету, що гарантує надійність у будь-яких умовах. У міській владі анонсують ще вигідніші умови: найближчим часом з’являться проїзні тарифи, які дозволять платити лише від 11 гривень за поїздку, а для школярів — від 8 гривень.
Тим часом тариф на проїзд готівкою поступово зростатиме. Це зроблено для того, щоб стимулювати мешканців переходити на сучасну електронну систему оплати.
Пільговий проїзд у місті діятиме лише за наявності персоніфікованого електронного квитка. Його можна отримати безкоштовно. Шкільний тариф доступний не лише під час навчального року, а й у період канікул.
Керувати електронним квитком зручно через додаток «CityCard» — він дозволяє поповнювати рахунок, переглядати історію поїздок і контролювати витрати просто зі смартфона.
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