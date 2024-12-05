У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток

У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
У Нововолинську вартість проїзду з електронним квитком становить 13 гривень, тоді як оплата готівкою обійдеться у 15 гривень. Таким чином, мешканці можуть заощаджувати на кожній поїздці, використовуючи електронну оплату або мобільний застосунок «CityCard».

Про це інформує ВолиньUA.

Електронний квиток працює навіть без доступу до інтернету, що гарантує надійність у будь-яких умовах. У міській владі анонсують ще вигідніші умови: найближчим часом з’являться проїзні тарифи, які дозволять платити лише від 11 гривень за поїздку, а для школярів — від 8 гривень.

Тим часом тариф на проїзд готівкою поступово зростатиме. Це зроблено для того, щоб стимулювати мешканців переходити на сучасну електронну систему оплати.

Пільговий проїзд у місті діятиме лише за наявності персоніфікованого електронного квитка. Його можна отримати безкоштовно. Шкільний тариф доступний не лише під час навчального року, а й у період канікул.

Керувати електронним квитком зручно через додаток «CityCard» — він дозволяє поповнювати рахунок, переглядати історію поїздок і контролювати витрати просто зі смартфона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, проїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
Сьогодні, 15:03
У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
Сьогодні, 14:08
На Волині одному з сіл хочуть повернути назву, якій понад 500 років
Сьогодні, 13:14
Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю
Сьогодні, 12:43
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті У місті на Волині подорожчає проїзд у громадському транспорті
05 грудня, 2024, 16:11
У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках
23 грудня, 2018, 15:01
У Нововолинську хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках У Нововолинську хочуть підвищити вартість проїзду у маршрутках
02 листопада, 2018, 16:05
У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду У Нововолинську водій маршрутки «здер» з хлопчика-пільговика повну вартість проїзду
02 липня, 2018, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
Сьогодні, 15:03
 0
У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
Сьогодні, 14:08
 0
На Волині одному з сіл хочуть повернути назву, якій понад 500 років
Сьогодні, 13:14
 0
Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю
Сьогодні, 12:43
 0
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8