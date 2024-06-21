Скільки коштує лепеха на луцьких ринках





Ця зелена рослина, відома також як татар-зілля, символізує життєдайність та вважається оберегом від злих сил. Журналісти сайту



Північний ринок



На Північному ринку лепеху продають за ціною від 25 до 30 гривень за пучок з 10-12 стебел. Продавці зазначають, що ціна залежить від свіжості та розміру стебел.



Базар на проспекті Відродження



На базарчику на проспекті Відродження ціни майже однакові. Тут лепеху можна придбати за 26-30 гривень за пучок з 10-11 стебел. Місцеві жителі зазначають, що торгівля активна, а вибір зеленої рослини широкий.



Базар біля «Гостинця»



Тут найнижчі ціни – пучок з 10 стебел вартує лише 20 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні свята Трійці, яке цього року припадає на неділю, 8 червня, лучани активно готуються до традиційного прикрашання осель лепехою.Ця зелена рослина, відома також як татар-зілля, символізує життєдайність та вважається оберегом від злих сил. Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, скільки цьогоріч коштує лепеха.На Північному ринку лепеху продають за ціною від 25 до 30 гривень за пучок з 10-12 стебел. Продавці зазначають, що ціна залежить від свіжості та розміру стебел.На базарчику на проспекті Відродження ціни майже однакові. Тут лепеху можна придбати за 26-30 гривень за пучок з 10-11 стебел. Місцеві жителі зазначають, що торгівля активна, а вибір зеленої рослини широкий.Тут найнижчі ціни – пучок з 10 стебел вартує лише 20 гривень.

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