Скільки коштує лепеха на луцьких ринках
Сьогодні, 16:17
Напередодні свята Трійці, яке цього року припадає на неділю, 8 червня, лучани активно готуються до традиційного прикрашання осель лепехою.
Ця зелена рослина, відома також як татар-зілля, символізує життєдайність та вважається оберегом від злих сил. Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, скільки цьогоріч коштує лепеха.
Північний ринок
На Північному ринку лепеху продають за ціною від 25 до 30 гривень за пучок з 10-12 стебел. Продавці зазначають, що ціна залежить від свіжості та розміру стебел.
Базар на проспекті Відродження
На базарчику на проспекті Відродження ціни майже однакові. Тут лепеху можна придбати за 26-30 гривень за пучок з 10-11 стебел. Місцеві жителі зазначають, що торгівля активна, а вибір зеленої рослини широкий.
Базар біля «Гостинця»
Тут найнижчі ціни – пучок з 10 стебел вартує лише 20 гривень.
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Ця зелена рослина, відома також як татар-зілля, символізує життєдайність та вважається оберегом від злих сил. Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, скільки цьогоріч коштує лепеха.
Північний ринок
На Північному ринку лепеху продають за ціною від 25 до 30 гривень за пучок з 10-12 стебел. Продавці зазначають, що ціна залежить від свіжості та розміру стебел.
Базар на проспекті Відродження
На базарчику на проспекті Відродження ціни майже однакові. Тут лепеху можна придбати за 26-30 гривень за пучок з 10-11 стебел. Місцеві жителі зазначають, що торгівля активна, а вибір зеленої рослини широкий.
Базар біля «Гостинця»
Тут найнижчі ціни – пучок з 10 стебел вартує лише 20 гривень.
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