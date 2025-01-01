У Володимирі встановили водяні рамки

У Володимирі встановили водяні рамки
У Володимирі на площі Героїв встановили водяні рамки.

Про це інформує КП "Володимирводоканал", - пише ВолиньUA.

Їх встановлення пов’язують із прогнозованою спекою: синоптики обіцяють підвищення температури, тож така ініціатива стане доречною.

Перехожі зможуть освіжитися просто під час прогулянки — пройти крізь прохолодну водяну завісу й бодай на мить відчути полегшення від спеки.

Особливо радіють діти, які вже випробовують рамку, сміючись і бігаючи крізь водяний серпанок.

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Теги: водяні рамки, Володимир
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