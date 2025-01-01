У Володимирі встановили водяні рамки
Сьогодні, 17:15
У Володимирі на площі Героїв встановили водяні рамки.
Про це інформує КП "Володимирводоканал", - пише ВолиньUA.
Їх встановлення пов’язують із прогнозованою спекою: синоптики обіцяють підвищення температури, тож така ініціатива стане доречною.
Перехожі зможуть освіжитися просто під час прогулянки — пройти крізь прохолодну водяну завісу й бодай на мить відчути полегшення від спеки.
Особливо радіють діти, які вже випробовують рамку, сміючись і бігаючи крізь водяний серпанок.
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Про це інформує КП "Володимирводоканал", - пише ВолиньUA.
Їх встановлення пов’язують із прогнозованою спекою: синоптики обіцяють підвищення температури, тож така ініціатива стане доречною.
Перехожі зможуть освіжитися просто під час прогулянки — пройти крізь прохолодну водяну завісу й бодай на мить відчути полегшення від спеки.
Особливо радіють діти, які вже випробовують рамку, сміючись і бігаючи крізь водяний серпанок.
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