За 15 кілометрів від Луцька продають башту





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



"Башта встановлена у 1989 році під радіорелейний зв’язок з використанням антен діаметром до 3,0 м. Тіло башти складається з решітчастих секцій у вигляді правильних тригранних призм з базою 3,0 м і довжиною 8 і 4 м (зверху). Секції виготовлені з трубчатого та кутового металопрокату і з’єднані між собою фланцями на болтах. В середині ствола башти посекційно встановлена драбина з огороджувальною корзиною та перехідними площадками з огорожею. Башта вільна від обладнання. Башта продається як окрема споруда з вивезенням з даної території", - йдеться в описі лоту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік Луцька, у місті Ківерці, продають металеву башту.Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA "Башта встановлена у 1989 році під радіорелейний зв’язок з використанням антен діаметром до 3,0 м. Тіло башти складається з решітчастих секцій у вигляді правильних тригранних призм з базою 3,0 м і довжиною 8 і 4 м (зверху). Секції виготовлені з трубчатого та кутового металопрокату і з’єднані між собою фланцями на болтах. В середині ствола башти посекційно встановлена драбина з огороджувальною корзиною та перехідними площадками з огорожею. Башта вільна від обладнання. Башта продається як окрема споруда з вивезенням з даної території", - йдеться в описі лоту.

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