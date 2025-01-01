За 15 кілометрів від Луцька продають башту

За 15 кілометрів від Луцька продають башту
Неподалік Луцька, у місті Ківерці, продають металеву башту.

Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.

"Башта встановлена у 1989 році під радіорелейний зв’язок з використанням антен діаметром до 3,0 м. Тіло башти складається з решітчастих секцій у вигляді правильних тригранних призм з базою 3,0 м і довжиною 8 і 4 м (зверху). Секції виготовлені з трубчатого та кутового металопрокату і з’єднані між собою фланцями на болтах. В середині ствола башти посекційно встановлена драбина з огороджувальною корзиною та перехідними площадками з огорожею. Башта вільна від обладнання. Башта продається як окрема споруда з вивезенням з даної території", - йдеться в описі лоту.

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Теги: башта, продаж
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