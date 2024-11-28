У Луцьку тривають активні роботи з ліквідації наслідків обстрілу: подробиці

У Луцьку тривають активні роботи з ліквідації наслідків обстрілу 6 червня.Про це повідомив міський голова Луцькау Фейсбуку."Комунальні служби, волонтери, приватний бізнес, небайдужі громадяни, ДСНС та поліція допомагають людям вивозити речі з постраждалих будинків, ремонтувати дахи, закривати вибиті вікна і двері поліетиленовою плівкою чи дерев’яними плитами", - написав він."Дякую за допомогу та сприяння голові Волинської ОВА Івану Рудницькому. Дякую за допомогу будівельникам Ігорю Чорнусі,Леоніду Стефановичу, Андрію Разумовському,Андрію Ярмолюку, Михайлу Шипелику, Олександру Князєву, Миколі Дуді.Також дякую нашим комунальникам. Дякую громадам, які допомогли нам з будматеріалами для закриття першочергових потреб", - додав Ігор Поліщук.За його словами, роботи здійснюються на вулицях Стрілецька, Євгена Коновальця, Гулака-Артемовського, Ківерцівська, Івана Кожедуба, Липовецька, Озерецька."Міською радою сформувано 15 груп, які проводять огляд будинків, фіксують пошкодження у квартирах та консультують громадян щодо подальших їхніх дій і підготовки документів для звернень.Тривають роботи й біля багатоквартирного будинку на вулиці Озерецька, 12, який найбільше пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу. Комісія здійснила попереднє візуальне обстеження для визначення технічного стану пошкоджень. Очолював комісію керівник науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування Віталій Собуцький", - уточнив міський голова.Як акцентував Ігор Поліщук, далі буде проведене детальне інструментальне обстеження конструкцій для визначення технічного стану пошкодженого будинку із залученням сертифікованої організації для розробки висновків щодо можливості чи неможливості його відновлення.У найближчих планах - здійснити накриття будинку для унеможливлення потрапляння у середину дощових вод та закриття вікон.