Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.



Луцьк



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вночі у північних районах значний дощ, вдень місцями град.

Вітер західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вночі у північних районах значний дощ, вдень місцями град.Вітер західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

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