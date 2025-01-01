Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.

Луцьк

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вночі у північних районах значний дощ, вдень місцями град.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями під час грози шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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