Без бронювання: шість підприємств на Волині втратили статус критично важливих

За результатами перевірки шість підприємств на Волині позбавили статусу критично важливих для функціонування економіки області.Працівники цих підприємств втратили бронювання від мобілізації.Підприємства перевіряли за критеріями: середня заробітна плата, сплата податків, наявність заброньованих працівників із відповідним рівнем оплати праці, повідомили 7 червня у Волинській обласній державній адміністрації."Ми перевіряємо рівень середньої зарплати не лише по заброньованих працівниках, а по підприємству в цілому. Якщо середня зарплата менша за 20 тисяч гривень — це вже порушення, – йдеться у повідомленні. – І що дуже важливо: у разі втрати статусу критично важливого через порушення критеріїв, підприємство не зможе подати заявку на повторне отримання статусу раніше ніж через шість місяців".Як наголосили у Волинській облдержадміністрації, середня заробітна плата підприємства, а також окремо по заброньованих працівниках, подається тепер за останній місяць.Пріоритети у бронюванні для працівників медичних установ нині — 100% та до 75% персоналу підприємств тепло- та водопостачання, а також поводження з відходами — за умови наявності відповідної ліцензії.Бронювання працівників критично важливих підприємств відбувається через портал "Дія", додали у Волинській облдержадміністрації.Довідково: станом на кінець грудня 2024 року на Волині за результатами перевірки 49 підприємств втратили статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівники цих підприємств втратили бронювання від мобілізації. До початку аудиту, який стартував у жовтні, статус критично важливих мали 566 підприємств, установ та організації на Волині.