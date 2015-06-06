Без скандалів не обійшлось: як проходив КиївПрайд у центрі столиці





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Як готувався КиївПрайд 2025 року



Як відомо, спочатку організатори вирішили провести зустріч на ВДНГ. Проте тут виникли проблеми.



За день до заходу Національна поліція України звернулася з вимогою змінити локацію через потенційну небезпеку. Організатори наголосили, що таке перенесення впродовж однієї доби фактично означає скасування заходу, оскільки знайти альтернативне місце в такий короткий термін було неможливо.



Проте незабаром організатори повідомили, що “КиївПрайд Парк” все ж відбудеться, але вже на площі біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві.



Захід розпочався сьогодні, 7 червня, о 15:00.



Як реагують на “КиївПрайд”



За даними джерел РБК-Україна, до місця проведення заходу прийшла група, яка нібито була налаштована до бійки. Аби цьому запобігти, найбільш агресивно налаштованих доставили до райвідділку поліції.



Також повідомлялось, що серед противників ЛГБТ були й військові, проте, як відомо джерелам РБК-Україна, усі присутні були одягнені в цивільний одяг.



Наразі відомо, що частина чоловіків з даної групи знаходилася на Михайлівській, біля будівлі МЗС. Вони вигукували нецензурні заклики, однак прямих конфліктів не відбулося.



Реакція церкви

Київська митрополія Православної церкви України також відреагувала на проведення “КиївПрайд”.



Як виявилось, церква розглядає даний захід, як “свідому цинічну антицерковну провокацію” через обрання місця, часу і мети проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.



У заяві Київської митрополії ПЦУ, зазначається, що нинішнє проведення заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці “не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів”.



“Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ “Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)” від 27 липня 2023 р”, – йдеться у заяві.



Сутички за участі ЛГБТК+



Зауважимо, що минулого літа Марш рівності в рамках “КиївПрайд” відбувся теж не зовсім “гладко”. Паралельно з ним активісти влаштували рух”за традиційні цінності”.



Цього ж року проблеми виникли під час підготовки “Маршу рівності”, який мав проходити у київському метро.



Однак в КМДА сказали, що не погоджували проведення заходу в цій локації, а організаторів попросили обрати інше місце.



Активісти заявили, що їм не надали дозволу на проведення заходу через фейки в мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Києва 7 червня відбувся “КиївПрайд Парк” – захід на підтримку ЛГБТ-спільноти. Проте не всі ставляться до нього позитивно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyivpride, Київську митрополію ПЦУ та власні джерела.Як відомо, спочатку організатори вирішили провести зустріч на ВДНГ. Проте тут виникли проблеми.За день до заходу Національна поліція України звернулася з вимогою змінити локацію через потенційну небезпеку. Організатори наголосили, що таке перенесення впродовж однієї доби фактично означає скасування заходу, оскільки знайти альтернативне місце в такий короткий термін було неможливо.Проте незабаром організатори повідомили, що “КиївПрайд Парк” все ж відбудеться, але вже на площі біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві.Захід розпочався сьогодні, 7 червня, о 15:00.За даними джерел РБК-Україна, до місця проведення заходу прийшла група, яка нібито була налаштована до бійки. Аби цьому запобігти, найбільш агресивно налаштованих доставили до райвідділку поліції.Також повідомлялось, що серед противників ЛГБТ були й військові, проте, як відомо джерелам РБК-Україна, усі присутні були одягнені в цивільний одяг.Наразі відомо, що частина чоловіків з даної групи знаходилася на Михайлівській, біля будівлі МЗС. Вони вигукували нецензурні заклики, однак прямих конфліктів не відбулося.Реакція церквиКиївська митрополія Православної церкви України також відреагувала на проведення “КиївПрайд”.Як виявилось, церква розглядає даний захід, як “свідому цинічну антицерковну провокацію” через обрання місця, часу і мети проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.У заяві Київської митрополії ПЦУ, зазначається, що нинішнє проведення заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці “не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів”.“Київська Митрополія ПЦУ висловлює протест проти цієї провокації та нагадує, що позиція Православної Церкви щодо самого явища гомосексуалізму та його ідеологічного пропагування зафіксована у Декларації Помісного Собору ПЦУ “Про негативне ставлення до гріха содомії (гомосексуалізму), його пропаганди у суспільстві, до гендерної ідеології і так званих одностатевих шлюбів (одностатевих співжиттів)” від 27 липня 2023 р”, – йдеться у заяві.Зауважимо, що минулого літа Марш рівності в рамках “КиївПрайд” відбувся теж не зовсім “гладко”. Паралельно з ним активісти влаштували рух”за традиційні цінності”.Цього ж року проблеми виникли під час підготовки “Маршу рівності”, який мав проходити у київському метро.Однак в КМДА сказали, що не погоджували проведення заходу в цій локації, а організаторів попросили обрати інше місце.Активісти заявили, що їм не надали дозволу на проведення заходу через фейки в мережі.

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