На Волині виросла полуниця, схожа на герб області

Нестандартна форма полуниці відразу привернула увагу користувачів соцмереж.Ягода дуже схожа на хрест, який зображений на офіційному гербі Волинської області, а також використовується у туристичній символіці регіону. Це рідкісний випадок, коли природна форма плоду так точно нагадує відомий символ.Фото ягоди швидко поширилися у волинському сегменті соціальних мереж, викликавши неабиякий інтерес місцевих мешканців та поціновувачів природних див. Подібні прояви в природі часто сприймаються як курйоз, однак у цьому випадку полуниця стала своєрідним символом і чудовим приводом для популяризації регіональної ідентичності.