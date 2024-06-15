На Волині виросла полуниця, схожа на герб області
07 червня, 23:19
Нестандартна форма полуниці відразу привернула увагу користувачів соцмереж.
Ягода дуже схожа на хрест, який зображений на офіційному гербі Волинської області, а також використовується у туристичній символіці регіону. Це рідкісний випадок, коли природна форма плоду так точно нагадує відомий символ.
Фото ягоди швидко поширилися у волинському сегменті соціальних мереж, викликавши неабиякий інтерес місцевих мешканців та поціновувачів природних див. Подібні прояви в природі часто сприймаються як курйоз, однак у цьому випадку полуниця стала своєрідним символом і чудовим приводом для популяризації регіональної ідентичності.
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Ягода дуже схожа на хрест, який зображений на офіційному гербі Волинської області, а також використовується у туристичній символіці регіону. Це рідкісний випадок, коли природна форма плоду так точно нагадує відомий символ.
Фото ягоди швидко поширилися у волинському сегменті соціальних мереж, викликавши неабиякий інтерес місцевих мешканців та поціновувачів природних див. Подібні прояви в природі часто сприймаються як курйоз, однак у цьому випадку полуниця стала своєрідним символом і чудовим приводом для популяризації регіональної ідентичності.
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