На Волині виросла полуниця, схожа на герб області

На Волині виросла полуниця, схожа на герб області
Нестандартна форма полуниці відразу привернула увагу користувачів соцмереж.

Ягода дуже схожа на хрест, який зображений на офіційному гербі Волинської області, а також використовується у туристичній символіці регіону. Це рідкісний випадок, коли природна форма плоду так точно нагадує відомий символ.



Фото ягоди швидко поширилися у волинському сегменті соціальних мереж, викликавши неабиякий інтерес місцевих мешканців та поціновувачів природних див. Подібні прояви в природі часто сприймаються як курйоз, однак у цьому випадку полуниця стала своєрідним символом і чудовим приводом для популяризації регіональної ідентичності.

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Теги: герб, полуниця
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