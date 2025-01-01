Чи очікувати магнітні бурі 8 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 8 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.
Про це йдеться на сторінці meteoagent.
У Meteoprog повідомляють, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці meteoagent.
У Meteoprog повідомляють, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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