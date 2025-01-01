Чи очікувати магнітні бурі 8 червня: прогноз

У неділю, 8 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень). Вони вважаються незначними та часто залишаються непоміченими.Про це йдеться на сторінці meteoagent.У Meteoprog повідомляють, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.