8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
8 червня відзначає день народження власного кореспондента телеканалу ICTV на Волині Катерини Курбанової (на фото). Також особливосте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк .
Вітаємо їх, а також усіх з днем ангела, хто носить ім’я – Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.
Бажаємо іменникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
8 червня віряни святкують Трійцю або Зелені свята.
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Вітаємо їх, а також усіх з днем ангела, хто носить ім’я – Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.
Бажаємо іменникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.
8 червня віряни святкують Трійцю або Зелені свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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