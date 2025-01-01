8 червня на Волині: гортаючи календар

Катерини Курбанової (на фото). Також особливосте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк .



Вітаємо їх, а також усіх з днем ​​ангела, хто носить ім’я – Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.



Бажаємо іменникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.



8 червня віряни святкують Трійцю або Зелені свята.

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