Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 41,47 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,37 ( +17 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 8 червня. Долар зменшився ще на 1 коп. Євро злетіло на 17 коп. Злотий додав 3 коп.Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 41,47 (-1 коп.)Курс євро1 євро — 47,37 ( +17 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)

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