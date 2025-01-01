Курс валют на 8 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 8 червня. Долар зменшився ще на 1 коп. Євро злетіло на 17 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,37 ( +17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)
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Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,37 ( +17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,05 (+3 коп.)
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