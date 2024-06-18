У селі на Рожищенщині два дні не буде газу





Про це пише Район. Рожище.



Згідно з планом організації заходів на 2025 рік, з 8:00 12 червня до 17:00 13 червня призупинять розподіл природного газу по вулицях Набережна, Будівельників та Новоселів.



Поновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт, за умови забезпечення доступу до газоспоживаючого обладнання у помешканнях жителів.



Мешканцям варто із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти проведенню необхідних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенська дільниця Ковельського управління експлуатації газового господарства Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомила про тимчасове припинення газопостачання у вказаному селі.Про це пише Район. Рожище.Згідно з планом організації заходів на 2025 рік, з 8:00 12 червня до 17:00 13 червня призупинять розподіл природного газу по вулицях Набережна, Будівельників та Новоселів.Поновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт, за умови забезпечення доступу до газоспоживаючого обладнання у помешканнях жителів.Мешканцям варто із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти проведенню необхідних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію