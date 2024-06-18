У селі на Рожищенщині два дні не буде газу
Сьогодні, 07:03
Рожищенська дільниця Ковельського управління експлуатації газового господарства Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомила про тимчасове припинення газопостачання у вказаному селі.
Про це пише Район. Рожище.
Згідно з планом організації заходів на 2025 рік, з 8:00 12 червня до 17:00 13 червня призупинять розподіл природного газу по вулицях Набережна, Будівельників та Новоселів.
Поновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт, за умови забезпечення доступу до газоспоживаючого обладнання у помешканнях жителів.
Мешканцям варто із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти проведенню необхідних робіт.
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Про це пише Район. Рожище.
Згідно з планом організації заходів на 2025 рік, з 8:00 12 червня до 17:00 13 червня призупинять розподіл природного газу по вулицях Набережна, Будівельників та Новоселів.
Поновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт, за умови забезпечення доступу до газоспоживаючого обладнання у помешканнях жителів.
Мешканцям варто із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти проведенню необхідних робіт.
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