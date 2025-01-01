Другий день народження: легкоатлет розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу Луцька

Владислав Шепелєв разом із іншими легкоатлетами потрапив під російський обстріл у Луцьку і дивом не постраждав.



Про це він розповів журналістам видання



У ніч на 6 червня РФ влаштувала масовану атаку на Луцьк, куди для участі в командному чемпіонаті України з’їхалися легкоатлети. Під ударом ракет і "шахедів" опинився готель "Мотор", у якому мешкала частина спортсменів.



Легкоатлет Владислав Шепелєв також мешкав у цьому готелі і розповів про деталі цієї жахливої ночі. Зокрема, він заявив, що частина спортсменів, які перебували в готелі, скористалися правилом двох стін, тож це допомогло їм уникнути жахливих наслідків.



Однак сам Владислав дивом залишився неушкодженим: коли він вирішив повернутися в свою кімнату, аби одягнутися – його накрило вибуховою хвилею.



"Після якогось N-ного "шахеда" стало холодно, і я пішов взяти кофту. Тобто я почув, що "шахед" вже прилетів або його збили – пролунав вибух. Я одразу зайшов до кімнати, вдягнув кофту і тільки почав виходити... Мені не вистачило десь, може, пів секунди, і мене накрила якраз хвиля цієї ракети, вдавило в шафу. Це, напевно, мій другий день народження. Бо я не знаю, як можна було не отримати в цій ситуації жодної подряпини, оскільки позаду розміщено вікно, але в мене не потрапило жодного шматочка. І потім, коли я прийшов, там вже каменюки такі були, якісь залізяки від ракети тощо", - розповів він.



Спортсмен закликав всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися у бомбосховища або ж хоча б використовувати правило двох стін.



Окрім цього, легкоатлет розповів, що частина спортсменів, які перебували у готелі, в той же день взяли участь у змаганнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бронзовий призер Європейських ігор-2023 у потрійному стрибкуразом із іншими легкоатлетами потрапив під російський обстріл у Луцьку і дивом не постраждав.Про це він розповів журналістам видання OBOZ.UA У ніч на 6 червня РФ влаштувала масовану атаку на Луцьк, куди для участі в командному чемпіонаті України з’їхалися легкоатлети. Під ударом ракет і "шахедів" опинився готель "Мотор", у якому мешкала частина спортсменів.Легкоатлет Владислав Шепелєв також мешкав у цьому готелі і розповів про деталі цієї жахливої ночі. Зокрема, він заявив, що частина спортсменів, які перебували в готелі, скористалися правилом двох стін, тож це допомогло їм уникнути жахливих наслідків.Однак сам Владислав дивом залишився неушкодженим: коли він вирішив повернутися в свою кімнату, аби одягнутися – його накрило вибуховою хвилею."Після якогось N-ного "шахеда" стало холодно, і я пішов взяти кофту. Тобто я почув, що "шахед" вже прилетів або його збили – пролунав вибух. Я одразу зайшов до кімнати, вдягнув кофту і тільки почав виходити... Мені не вистачило десь, може, пів секунди, і мене накрила якраз хвиля цієї ракети, вдавило в шафу. Це, напевно, мій другий день народження. Бо я не знаю, як можна було не отримати в цій ситуації жодної подряпини, оскільки позаду розміщено вікно, але в мене не потрапило жодного шматочка. І потім, коли я прийшов, там вже каменюки такі були, якісь залізяки від ракети тощо", - розповів він.Спортсмен закликав всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися у бомбосховища або ж хоча б використовувати правило двох стін.Окрім цього, легкоатлет розповів, що частина спортсменів, які перебували у готелі, в той же день взяли участь у змаганнях.

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