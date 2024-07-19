У Луцьку дівчинка продаватиме півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ФОТО

Дмитро Безвербний.



Про це написав сам воїна на своїй сторінці у фейсбуці.



Нагадаємо, що минулого року



"Лучани і гості міста, дівчинка з півоніями повертається, щоб, як і в минулі роки, допомогти зібрати нам на mavic. Традиційно, з моєї Уляни букет і посмішка, а з вас донати. Знайти її можна буде у неділю, 8.06.2025, орієнтовно з 12.00 на Театральном майдані Луцька. Точніше ще напишу", - йдеться у дописі.



Також Дмитро Безвербний зазначив, що просто донат на Mavic 3 T для підрозділу 5 ОШБР, де він служить, вітається. Допомогти воїнам можна, поповнившив БАНКУ, або задонативши гроші на картку 4441111121045490.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка Уляна Воляник продаватиме за донат квіти, щоб назбирати гроші на квадрокоптери "Мавік" для підрозділу, де служить її татоПро це написав сам воїна на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, що минулого року Уляна вже проводила схожу акцію зі збору на "пташку" для тата і його побратимів "Лучани і гості міста, дівчинка з півоніями повертається, щоб, як і в минулі роки, допомогти зібрати нам на mavic. Традиційно, з моєї Уляни букет і посмішка, а з вас донати. Знайти її можна буде у неділю, 8.06.2025, орієнтовно з 12.00 на Театральном майдані Луцька. Точніше ще напишу", - йдеться у дописі.Також Дмитро Безвербний зазначив, що просто донат на Mavic 3 T для підрозділу 5 ОШБР, де він служить, вітається. Допомогти воїнам можна, поповнившив, або задонативши гроші на картку 4441111121045490.

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