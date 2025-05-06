Луцьк втратив на війні двох воїнів Олександра Чирука та Віктора Мельничука

Луцьк втратив на війні двох воїнів Олександра Чирука та Віктора Мельничука
На жаль російсько-українська війна нещадно забирає життя українських воїнів. Страшна звістка про загибель двох захисників надійшла у Луцьку громаду.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

На війні загинули лучани Олександр Чирук та Віктор Мельничук.

Чирук Олександр Леонідович, 1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.

Молодший сержант Чирук Олександр Леонідович загинув 06.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Мельничук Віктор Петрович, 11.01.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира машини- командира відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти.

Старший сержант Мельничук Віктор Петрович загинув 07.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.

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Теги: Віктор Мельничук, Олександр Чирук, Луцьк, загибель, війна, втрата, Волинь
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