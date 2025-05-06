Луцьк втратив на війні двох воїнів Олександра Чирука та Віктора Мельничука

На жаль російсько-українська війна нещадно забирає життя українських воїнів. Страшна звістка про загибель двох захисників надійшла у Луцьку громаду.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.На війні загинули лучанитаЧирук Олександр Леонідович, 1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.Молодший сержант Чирук Олександр Леонідович загинув 06.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Мельничук Віктор Петрович, 11.01.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира машини- командира відділення морської піхоти взводу морської піхоти роти морської піхоти.Старший сержант Мельничук Віктор Петрович загинув 07.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Горіхове Донецької області.