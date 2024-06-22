Сьогодні віряни відзначають Трійцю: що не можна робити і як правильно святкувати

Сьогодні віряни відзначають Трійцю: що не можна робити і як правильно святкувати
У 2025 році 8 червня віряни відзначають Трійцю - одне з найважливіших і найсвітліших свят, яке присвячене триєдності Бога: Отця, Сина і Святого Духа. У народі його прозвали Зеленим святом, Зеленою неділею або П'ятидесятницею, оскільки завжди відзначається на 50-й день після Великодня.

Як відзначати свято йдеться у матеріалі УНІАН.

Великдень 2025 випав на 20 квітня. У зв'язку з цим свято Трійця 2025 Україна відзначить 8 червня.

"Деякі великі свята, в тому числі Трійця, не мають постійної дати святкування, тому час їх святкування не відрізняється за старим або новим стилем. Святкування Трійці прив'язане до дати святкування Великодня. А Великдень щороку припадає на різне число, оскільки дату його святкування обчислюють за складною формулою, в якій, зокрема, використовується єврейський календар. А Трійцю святкують через 50 днів після Великодня", - розповів священник ПЦУ, богослов, релігійний оглядач Іван Петрущак.

Що таке Трійця простими словами
Не кожен віруючий знає, що дати цього великого свята вибрали не просто так. Справа в тому, що через 50 днів після того, як воскрес Спаситель, відбулася інша значуща подія.

Цього дня група апостолів зібралася на горі помолитися. У цей момент на них зійшов Святий Дух і сталося те, що Ісус передбачив ще за життя. Його учні отримали дар проповідників і змогли говорити мовами різних народів. Завдяки цьому вони розійшлися по світу, щоб нести Слово Боже.

Перед цим святом відзначалось Вознесіння Господнє, під час якого Ісус Христос дав настанову йти і проповідувати всім народам, христячи їх ім’ям Отця і Сина і Святого Духа. Але поки апостоли чекали на Св. Духа, якого Господь обіцяв їм послати: "А коли Утішитель прибуде, що Його від Отця Я пошлю вам, Той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про Мене..". Уже після П’ятидесятниці апостоли засвідчили своєю вірою, проповіддю і хрещенням, що Свята Трійця справді існує.

Що не можна робити на Трійцю і як її святкувати
За словами священника, на Трійцю обов'язково потрібно взяти зелене віття і відвідати богослужіння, взяти участь у Євхаристії, оскільки це найголовніший елемент святкування. У це свято в храмах проходять богослужіння, під час яких згадують про святу Трійцю - Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа.

"Ще є традиція прикрашати будинки зеленню або зеленими гілками, в деяких місцевостях - зеленою липою, в інших – кленом, або навіть дубом", - додав ієрей Іван Петрущак.

Трійця - свято особливе. Як свідчать відкриті джерела, одними з найпопулярніших рослин для освячення на неї є полин, м'ята, меліса. Їх несуть до храму, святять і кладуть у різних кімнатах будинку.

Раніше українці плели на Трійцю вінки, а молодь співала, водила хороводи і просто веселилася. Оскільки цього дня не прийнято постити, можна накрити святковий стіл із різними смаколиками.

Також священник розповів про головні "табу" для цього дня. За його словами, на Трійцю, як і на будь-яке велике церковне свято, забороняється важка фізична праця. Наприклад, не можна працювати в городі, займатися будівництвом або іншими важкими справами. Також заборонена лайка, не можна сваритися, не можна виявляти ненависть. Ще в цей день, як і в будь-який інший, не можна ворожити.

З цими порадами Трійця пройде максимально благотворно для душі людини.

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Теги: Трійця, свято, традиція, релігія
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