У Луцьку завершили мурал із воїнами-друзями, які загинули в одному бою. ВІДЕО

У Луцьку завершили мурал із воїнами-друзями, які загинули в одному бою. ВІДЕО
В обласному центрі Волині завершили створення муралу із зображені троє загиблих воїнів.

Про це повідомили на сторінці творчої групи «Kailas-V ».

7 червня 2025, мурал у центрі Луцька завершено. На стіні по вул. Волі, 20 — троє наших героїв: “Койот” (Родіон Савчук), “Кот” (Володимир Кот), “Майкл” (Михайло Сакір).

"Останні штрихи наносили з автовишки — під уважним, до сліз проникливим поглядом їхніх рідних. Це більше, ніж мистецтво. Це пам’ять, яка тепер у самому серці міста. Зупиніться тут на мить. Подивіться їм в очі. Вони воювали за нас", - йдеться у дописі.

Як відомо, лучани Махайло Сакір, Володимир Кот і Родіон Савчук були воїнами батальйону «Вовки Да Вінчі». Герої були друзями та загинули в одному бою 2 роки тому у Харківській області.



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Теги: Волинь, мурал, мистецтво, війна, Михайло Сакір, Родіон Савчук, Володимир Кот
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