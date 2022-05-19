У Луцьку завершили мурал із воїнами-друзями, які загинули в одному бою. ВІДЕО

В обласному центрі Волині завершили створення муралу із зображені троє загиблих воїнів.Про це повідомили на сторінці творчої групи «Kailas-V ».7 червня 2025, мурал у центрі Луцька завершено. На стіні по вул. Волі, 20 — троє наших героїв: “Койот” (Родіон Савчук), “Кот” (Володимир Кот), “Майкл” (Михайло Сакір)."Останні штрихи наносили з автовишки — під уважним, до сліз проникливим поглядом їхніх рідних. Це більше, ніж мистецтво. Це пам’ять, яка тепер у самому серці міста. Зупиніться тут на мить. Подивіться їм в очі. Вони воювали за нас", - йдеться у дописі.Як відомо, лучани Махайло Сакір, Володимир Кот і Родіон Савчук були воїнами батальйону «Вовки Да Вінчі». Герої були друзями та загинули в одному бою 2 роки тому у Харківській області.