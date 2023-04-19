У Луцьку з'явилася велополіція. ФОТО
Сьогодні, 12:55
В обласному центрі Волині на чергування вийшов велопатруль — поліцейські на велосипедах вже працюють на вулицях Луцька.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Тепер інспектори стануть ще мобільнішими: швидше реагуватимуть на події у парках, пішохідних зонах та місцях, недоступних для автівок.
Велопатруль стежитиме за:
• громадською безпекою;
• дотриманням правил дорожнього руху;
• дотриманням правил паркування.
"Велопатруль — це ще один крок до безпечного, зручного та комфортного Луцька для кожного з нас!" - йдеться у дописі на сторінці поліції.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
Тепер інспектори стануть ще мобільнішими: швидше реагуватимуть на події у парках, пішохідних зонах та місцях, недоступних для автівок.
Велопатруль стежитиме за:
• громадською безпекою;
• дотриманням правил дорожнього руху;
• дотриманням правил паркування.
"Велопатруль — це ще один крок до безпечного, зручного та комфортного Луцька для кожного з нас!" - йдеться у дописі на сторінці поліції.
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Сьогодні, 12:55