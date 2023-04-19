У Луцьку з'явилася велополіція. ФОТО

В обласному центрі Волині на чергування вийшов велопатруль — поліцейські на велосипедах вже працюють на вулицях Луцька.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.Тепер інспектори стануть ще мобільнішими: швидше реагуватимуть на події у парках, пішохідних зонах та місцях, недоступних для автівок.Велопатруль стежитиме за:• громадською безпекою;• дотриманням правил дорожнього руху;• дотриманням правил паркування."Велопатруль — це ще один крок до безпечного, зручного та комфортного Луцька для кожного з нас!" - йдеться у дописі на сторінці поліції.