Волинян попереджають про грозу та пориви вітру
Сьогодні, 13:36
Синоптки попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.
Зокрема йдеться про грозу та пориви вітру. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з метеорології.
Ввечері 8 червня, із збереженням у першій половині ночі 9 червня, в Луцьку та по області, очікується значний дощ (15-49 мм за 12 год. і менше), 9 червня очікується гроза, вдень 9 червня пориви західного вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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Зокрема йдеться про грозу та пориви вітру. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з метеорології.
Ввечері 8 червня, із збереженням у першій половині ночі 9 червня, в Луцьку та по області, очікується значний дощ (15-49 мм за 12 год. і менше), 9 червня очікується гроза, вдень 9 червня пориви західного вітру 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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