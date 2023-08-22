Волинян попереджають про грозу та пориви вітру

Волинян попереджають про грозу та пориви вітру
Синоптки попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема йдеться про грозу та пориви вітру. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з метеорології.

Ввечері 8 червня, із збереженням у першій половині ночі 9 червня, в Луцьку та по області, очікується значний дощ (15-49 мм за 12 год. і менше), 9 червня очікується гроза, вдень 9 червня пориви західного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

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Теги: погода, небезпечні метеорологічні явища, гроза, вітер, Волинь
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