Волинян попереджають про грозу та пориви вітру





Зокрема йдеться про грозу та пориви вітру. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з метеорології.



Ввечері 8 червня, із збереженням у першій половині ночі 9 червня, в Луцьку та по області, очікується значний дощ (15-49 мм за 12 год. і менше), 9 червня очікується гроза, вдень 9 червня пориви західного вітру 15-20 м/с.



Рівень небезпечності – І, жовтий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Синоптки попереджають жителів Волинської області про небезпечні метеорологічні явища.Зокрема йдеться про грозу та пориви вітру. Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з метеорології.Ввечері 8 червня, із збереженням у першій половині ночі 9 червня, в Луцьку та по області, очікується значний дощ (15-49 мм за 12 год. і менше), 9 червня очікується гроза, вдень 9 червня пориви західного вітру 15-20 м/с.Рівень небезпечності – І, жовтий.

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