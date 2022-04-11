На півдні України знищили локомотив із російською військовою технікою
Сьогодні, 12:23
Підрозділи Сил оборони півдня України вразили залізничний локомотив, який транспортував колону російської військової техніки.
Удар завдав суттєвих втрат противнику. Про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня, - пише "Газета ua".
За підтвердженими даними, знищено 13 танків та понад сотню одиниць броньованої й автомобільної техніки.
Місце удару та тип озброєння, яким було уражено ворожий ешелон, наразі не розголошуються з міркувань безпеки та оперативної доцільності.
"Втрати противника суттєві", - наголосили у повідомленні, не уточнюючи додаткових деталей.
7 червня Повітряні сили оприлюднили відео зі знищеним на Курському напрямку російським винищувачем Су-35. Обставин збиття літака, а також підрозділ, якому вдалося це зробити, там не назвали.
Вказано також, що в профільному ТГ-каналі росіяни підтвердили втрату винищувача, хоча стверджують, що льотчикам вдалося вижити.
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Удар завдав суттєвих втрат противнику. Про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня, - пише "Газета ua".
За підтвердженими даними, знищено 13 танків та понад сотню одиниць броньованої й автомобільної техніки.
Місце удару та тип озброєння, яким було уражено ворожий ешелон, наразі не розголошуються з міркувань безпеки та оперативної доцільності.
"Втрати противника суттєві", - наголосили у повідомленні, не уточнюючи додаткових деталей.
7 червня Повітряні сили оприлюднили відео зі знищеним на Курському напрямку російським винищувачем Су-35. Обставин збиття літака, а також підрозділ, якому вдалося це зробити, там не назвали.
Вказано також, що в профільному ТГ-каналі росіяни підтвердили втрату винищувача, хоча стверджують, що льотчикам вдалося вижити.
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