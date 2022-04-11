На півдні України знищили локомотив із російською військовою технікою

На півдні України знищили локомотив із російською військовою технікою
Підрозділи Сил оборони півдня України вразили залізничний локомотив, який транспортував колону російської військової техніки.

Удар завдав суттєвих втрат противнику. Про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня, - пише "Газета ua".

За підтвердженими даними, знищено 13 танків та понад сотню одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Місце удару та тип озброєння, яким було уражено ворожий ешелон, наразі не розголошуються з міркувань безпеки та оперативної доцільності.

"Втрати противника суттєві", - наголосили у повідомленні, не уточнюючи додаткових деталей.

7 червня Повітряні сили оприлюднили відео зі знищеним на Курському напрямку російським винищувачем Су-35. Обставин збиття літака, а також підрозділ, якому вдалося це зробити, там не назвали.

Вказано також, що в профільному ТГ-каналі росіяни підтвердили втрату винищувача, хоча стверджують, що льотчикам вдалося вижити.

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Теги: Україна, Південь, війна, техніка ворога
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