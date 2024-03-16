За добу українські воїни знищили 1120 окупантів, 42 артсистеми, 146 автомобілів ворога

За добу українські воїни знищили 1120 окупантів, 42 артсистеми, 146 автомобілів ворога
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, літак, 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 146 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали
особового складу ‒ близько 996150 (+1120) осіб,
танків ‒ 10911 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
артилерійських систем – 28892 (+42) од,
РСЗВ – 1410 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1183 (+2) од,
літаків – 414 (+1) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158),
крилаті ракети ‒ 3315 (+7),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)
Дані уточнюються.

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Теги: війна, росія, втрати ворога, Україна
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