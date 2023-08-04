У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО

Уляна Воляник продає за донат квіти, щоб назбирати гроші на квадрокоптери "Мавік" для підрозділу, де служить її тато Дмитро Безвербний.



Дівчинка розповіла



"Може хтось соромитись, вийти і продавати. Мені чесно, мені не соромно. Я не знаю, як це сказати. Мені кльово, що я допомагаю. Сталої ціни на квіти немає — це ж донат, — каже дівчинка.



Тато Уляни Дмитро Безвербний другий рік служить у 5-й окремій штурмовій бригаді.



Квіти для продажу з власної клумби, надала подруга мами — b>Тетяна Грішина. Вона також підтримала збір донатом.



"Діти за нормальних обставин мали б ці квіти кудись нести на останній дзвоник вчителям. Оскільки, ми живемо в ненормальних обставинах, то вони потребують нестандартних рішень. І дуже добре, що такі маленькі діти їх вміють знаходити", — каже Тетяна.



Ідея продавати квіти за донати виникла спонтанно, каже мама Уляни Анна Безвербна. З її слів, чоловік підтримує волонтерство доньки.



"Вона намалювала плакат, де написала, що продає квіти для збору на "Мавік" для тата, це людей дуже розчулило", — розповіла мама.



Місцева жителька Ольга Дзвонковська задонатила Уляні. Жінка каже, що дитина на центральній вулиці Луцька не без причини продає квіти.



"Кожна дитина хоче бачити вдома тата. Нам потрібно їх перемагати, я не воюю, але у такий спосіб можу допомогти це зробити", — говорить лучанка.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО



За словами Анни Безвербної, мета збору була — 50 тисяч. Цю суму вони накопичили, але банку поки не закрили. Збір ще певний час триватиме, бо зі слів жінки, дрони — це розхідний засіб на фронті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмирічна лучанкапродає за донат квіти, щоб назбирати гроші на квадрокоптери "Мавік" для підрозділу, де служить її татоДівчинка розповіла Суспільному , що під час другого цього року продажу півоній за донат, зібрала шість тисяч гривень."Може хтось соромитись, вийти і продавати. Мені чесно, мені не соромно. Я не знаю, як це сказати. Мені кльово, що я допомагаю. Сталої ціни на квіти немає — це ж донат, — каже дівчинка.Тато Уляни Дмитро Безвербний другий рік служить у 5-й окремій штурмовій бригаді.Квіти для продажу з власної клумби, надала подруга мами — b>Тетяна Грішина. Вона також підтримала збір донатом."Діти за нормальних обставин мали б ці квіти кудись нести на останній дзвоник вчителям. Оскільки, ми живемо в ненормальних обставинах, то вони потребують нестандартних рішень. І дуже добре, що такі маленькі діти їх вміють знаходити", — каже Тетяна.Ідея продавати квіти за донати виникла спонтанно, каже мама Уляни. З її слів, чоловік підтримує волонтерство доньки."Вона намалювала плакат, де написала, що продає квіти для збору на "Мавік" для тата, це людей дуже розчулило", — розповіла мама.Місцева жительказадонатила Уляні. Жінка каже, що дитина на центральній вулиці Луцька не без причини продає квіти."Кожна дитина хоче бачити вдома тата. Нам потрібно їх перемагати, я не воюю, але у такий спосіб можу допомогти це зробити", — говорить лучанка.За словами Анни Безвербної, мета збору була — 50 тисяч. Цю суму вони накопичили, але банку поки не закрили. Збір ще певний час триватиме, бо зі слів жінки, дрони — це розхідний засіб на фронті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію