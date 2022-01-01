У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку школярі продають свої іграшки, щоб заробити кошти на дрон для військових Збройних Сил України. Щодня діти влаштовують ярмарок в одному із дворів 55-го мікрорайону.

Як розповів Суспільному один із продавців 13-річний Павло Лис, уже вдалось зібрати 20 тисяч гривень.

"Наша ціль – 30 тисяч гривень, ми хочемо, щоб Україна бистріше виграла і щоб війна закінчилась", – каже брат найстаршого з продавців – Микола Лис.
У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Брати кажуть: батьки знають про продаж іграшок і підтримують їх у бажанні допомогти ЗСУ.

З дому діти приносять дрібні колекційні іграшки різних персонажів та браслети, які самі плетуть спеціально для продажу.

Разом з хлопцями до збору коштів долучилася 10-річна Софія. Вона переїхала до Луцька з Хмельницької області під час повномасштабної війни. "Я наплела вже десь 50 браслетів, мене навчила сестра і мені подобається це заняття. Я живу через дорогу, мене пускають батьки, вони знають про це, а ці хлопці – це мої друзі", – каже дівчинка.
У Луцьку діти продають свої іграшки, аби допомогти ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Лучанка Ірина також купила у дітей браслет. Каже: таку ініціативу побачила вперше.

"Така маленька допомога ніби з їхнього боку, і разом включені і ми. Кожен допомагає на своєму фронті, де може, як може, скільки може, але обминути таких діток просто неможливо", – говорить покупчиня.



Зі слів Павла Лиса, після того, як зберуть заплановані 10 тисяч гривень – гроші планують передати в благодійний фонд Притули і попросити придбати від імені дітей дрон.


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