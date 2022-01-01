Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів на тепло

Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів на тепло
Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ повернуто з підписом президента 18 серпня.

Законопроект встановлює тимчасову заборону постачальнику природного газу примусово стягувати заборгованість зі споживачів – зокрема, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо.

Разом із тим, передбачено компенсації збитків і втрат для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання. Вони покриватимуться із держбюджету.

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Теги: мораторій, тепло
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