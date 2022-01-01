COVID-19 може порушувати роботу мозку – науковці





До такого висновку прийшли дослідники з Оксфордського університету, які вивчили більше мільйона прикладів пацієнтів і виявили, що через два роки після зараження люди, що одужали від COVID-19, піддавалися вищому ризику психозу, деменції і "мозкового туману" в порівнянні з пацієнтами, що перенесли інші респіраторні захворювання, пише



Для деяких симптомів був початковий сплеск, який вирівнявся. Тривога і депресія знизилися до рівня інших респіраторних захворювань через два місяці, зазначили медики.



Але в разі "мозкового туману", наприклад, дорослі у віці від 18 до 64 років, які одужали від COVID-19, страждали від нього на 16% частіше, ніж пацієнти з іншими респіраторними захворюваннями.



Різниця була більш помітною у осіб старше 65 років, у яких також був виявлений підвищений ризик розвитку психозу і деменції.



"Дані, в основному від пацієнтів у США, показують, що неповнолітні також страждають. Діти, які перенесли COVID-19, у два рази частіше страждали епілепсією або судомами й в три рази частіше страждали психічним розладом в порівнянні з тими, хто видужував від респіраторного захворювання, навіть попри те, що абсолютний ризик цих станів залишається низьким", - говорять науковці.



Дослідження також показало, що навіть більш м'який варіант коронавірусу Omicron, який наразі домінує, представляє аналогічні довгострокові ризики.



У дослідження були включені тільки пацієнти стаціонару з важкою формою COVID-19, зазначив один з авторів дослідження Максим Таке.



"Дослідження було спрямоване на те, щоб "виявити, що COVID-19, як вірус, робить з вами конкретно, в порівнянні з тим, що можуть робити інші віруси, що вражають ту ж частину вашого тіла в цілому аналогічним чином", - зазначив науковець Пол Харрісон.



Цей висновок став проблемою для урядів, які витрачали гроші на дослідження та лікування симптомів, характерних для "тривалого коронавірусу", зокрема неврологічних проблем, втоми та задишки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пацієнти, які перенесли коронавірусну інфекцію, страждають від підвищеного ризику неврологічних і психологічних проблем.До такого висновку прийшли дослідники з Оксфордського університету, які вивчили більше мільйона прикладів пацієнтів і виявили, що через два роки після зараження люди, що одужали від COVID-19, піддавалися вищому ризику психозу, деменції і "мозкового туману" в порівнянні з пацієнтами, що перенесли інші респіраторні захворювання, пише УНІАН Для деяких симптомів був початковий сплеск, який вирівнявся. Тривога і депресія знизилися до рівня інших респіраторних захворювань через два місяці, зазначили медики.Але в разі "мозкового туману", наприклад, дорослі у віці від 18 до 64 років, які одужали від COVID-19, страждали від нього на 16% частіше, ніж пацієнти з іншими респіраторними захворюваннями.Різниця була більш помітною у осіб старше 65 років, у яких також був виявлений підвищений ризик розвитку психозу і деменції."Дані, в основному від пацієнтів у США, показують, що неповнолітні також страждають. Діти, які перенесли COVID-19, у два рази частіше страждали епілепсією або судомами й в три рази частіше страждали психічним розладом в порівнянні з тими, хто видужував від респіраторного захворювання, навіть попри те, що абсолютний ризик цих станів залишається низьким", - говорять науковці.Дослідження також показало, що навіть більш м'який варіант коронавірусу Omicron, який наразі домінує, представляє аналогічні довгострокові ризики.У дослідження були включені тільки пацієнти стаціонару з важкою формою COVID-19, зазначив один з авторів дослідження Максим Таке."Дослідження було спрямоване на те, щоб "виявити, що COVID-19, як вірус, робить з вами конкретно, в порівнянні з тим, що можуть робити інші віруси, що вражають ту ж частину вашого тіла в цілому аналогічним чином", - зазначив науковець Пол Харрісон.Цей висновок став проблемою для урядів, які витрачали гроші на дослідження та лікування симптомів, характерних для "тривалого коронавірусу", зокрема неврологічних проблем, втоми та задишки.

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