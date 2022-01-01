На Сумщині було майже 100 прильотів





Про це Дмитро Живицький.



Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.



По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.



Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.Про це повідомляє очільник Сумської ОВАЖивицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.

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