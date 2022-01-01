На Сумщині було майже 100 прильотів

На Сумщині було майже 100 прильотів
Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.

Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сумщина, атаки, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сумщині було майже 100 прильотів
Сьогодні, 03:07
Інфекціоніст розповів про хвороби, які підстерігають бійців на фронті
Сьогодні, 02:00
У Криму – вибухи. ВІДЕО
Сьогодні, 00:50
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці придбали космічний супутник для ЗСУ, або Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:22
Схожі новини
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені
10 липень, 03:24
Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
04 липень, 06:08
Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів Росія знову обстріляла Сумщину з мінометів
04 липень, 12:33
Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами Росія обстріляла Сумщину фосфорними снарядами
23 червень, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сумщині було майже 100 прильотів
Сьогодні, 03:07
 0
Інфекціоніст розповів про хвороби, які підстерігають бійців на фронті
Сьогодні, 02:00
 0
У Криму – вибухи. ВІДЕО
Сьогодні, 00:50
 0
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці придбали космічний супутник для ЗСУ, або Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8