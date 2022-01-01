На Сумщині було майже 100 прильотів
Сьогодні, 03:07
Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.
Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.
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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.
Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.
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