В Китаї виявили новий вірус, який передається від тварин до людей





Новий тип геніпавірусу був виявлений у зразках мазка з горла пацієнтів зі східним Китаєм, які страждали на лихоманку і які останнім часом контактували з тваринами, пише



Вчені, які брали участь у дослідженні, відзначили, що цей нещодавно відкритий геніпавірус, який походить від тварин, пов’язаний з деякими випадками зараження, а інфіковані люди мають такі симптоми, як лихоманка, втома, кашель, анорексія, міалгія та нудота.



Подальше дослідження виявило, що у 26 із 35 випадків інфікування геніпавірусом Langya в провінціях Шаньдун і Хенань розвинулися такі клінічні симптоми, як лихоманка, дратівливість, кашель, анорексія, міалгія, нудота, головний біль і блювота.



Геніпавірус є однією з важливих нових причин зоонозів (вірусів, які передаються від тварин) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вже відомі віруси Hendra (HeV), та Nipah (NiV) з цього роду, які передаються до людей від кажанів.



Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), геніпавірус може спричиняти важкі захворювання у тварин і людей і класифікується як віруси 4 рівні біобезпеки з летальними випадками від 40 до 75%, підкреслюючи, що це набагато вище, ніж рівень летальних випадків коронавірус.



Однак на цей час не існує вакцини чи терапії проти геніпавірусу, і єдиним методом є підтримуюче лікування для уникнення ускладнень. Випадки геніпавірусу Langya поки що не були смертельними або дуже серйозними, тому немає потреби для паніки, сказав Ван Лінфа, професор програми з нових інфекційних захворювань у медичній школі Duke-NUS, який брав участь у дослідженні вірусу.



Досі не було виявлено значних осередків геніпавірусу Langya, що означає, що передача вірусу від людини до людини не доведена, хоча попередні звіти свідчать про те, що це можливо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У провінції Шаньдун у Східному Китаї та провінції Хенань у Центральному Китаї виявлено новий тип геніпавірусу тваринного походження.Новий тип геніпавірусу був виявлений у зразках мазка з горла пацієнтів зі східним Китаєм, які страждали на лихоманку і які останнім часом контактували з тваринами, пише 24 канал. Вчені, які брали участь у дослідженні, відзначили, що цей нещодавно відкритий геніпавірус, який походить від тварин, пов’язаний з деякими випадками зараження, а інфіковані люди мають такі симптоми, як лихоманка, втома, кашель, анорексія, міалгія та нудота.Подальше дослідження виявило, що у 26 із 35 випадків інфікування геніпавірусом Langya в провінціях Шаньдун і Хенань розвинулися такі клінічні симптоми, як лихоманка, дратівливість, кашель, анорексія, міалгія, нудота, головний біль і блювота.Геніпавірус є однією з важливих нових причин зоонозів (вірусів, які передаються від тварин) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вже відомі віруси Hendra (HeV), та Nipah (NiV) з цього роду, які передаються до людей від кажанів.Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), геніпавірус може спричиняти важкі захворювання у тварин і людей і класифікується як віруси 4 рівні біобезпеки з летальними випадками від 40 до 75%, підкреслюючи, що це набагато вище, ніж рівень летальних випадків коронавірус.Однак на цей час не існує вакцини чи терапії проти геніпавірусу, і єдиним методом є підтримуюче лікування для уникнення ускладнень. Випадки геніпавірусу Langya поки що не були смертельними або дуже серйозними, тому немає потреби для паніки, сказав Ван Лінфа, професор програми з нових інфекційних захворювань у медичній школі Duke-NUS, який брав участь у дослідженні вірусу.Досі не було виявлено значних осередків геніпавірусу Langya, що означає, що передача вірусу від людини до людини не доведена, хоча попередні звіти свідчать про те, що це можливо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію