У Криму – вибухи. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек". Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У "Бельбеку" російські окупанти організували одну із своїх військових баз.Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь"."Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні.Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи.