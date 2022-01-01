У Криму – вибухи. ВІДЕО
Сьогодні, 00:50
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек". Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У "Бельбеку" російські окупанти організували одну із своїх військових баз.
Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь".
"Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні.
Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.
Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь".
"Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні.
Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.
Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Криму – вибухи. ВІДЕО
Сьогодні, 00:50
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці придбали космічний супутник для ЗСУ, або Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:22
Поїхав в оздоровчий табір: у Німеччині втопився волинянин
18 серпень, 22:46
В Україні дорожчає цибуля
18 серпень, 21:27
Медіа