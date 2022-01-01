У Криму – вибухи. ВІДЕО

У Криму – вибухи. ВІДЕО
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек". Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У "Бельбеку" російські окупанти організували одну із своїх військових баз.

Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь".

"Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні.

Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.

Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи.


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Теги: Крим, вибухи
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