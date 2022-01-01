Українці придбали космічний супутник для ЗСУ, або Добрі новини від ВолиньPost за 18 серпня
18 серпень, 23:22
Завдяки ЗСУ і всім українцям та українкам у тилу, які продовжують творити добро, попри надскладний для країни час, щодня маємо приємні інфоприводи! Утім, сьогодні – особлива підбірка. Здається, ми зробили неможливе і придбали космічний супутник! Детальніше про цю історичну подію і решту позитивних новин – у нашій постійній рубриці.
Сьогодні, 18 серпня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя. ВІДЕО
У Луцьку відбулася благодійна акція "Скоро до школи", в рамках якої для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя.
Зі слів начальниці управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліни Галан, майбутні школярі отримали все необхідне для навчання у першому класі. У комплектах є портфель, зошити, олівці, фломастери, ручки, фарби й альбоми. На придбання цих речей витратили 200 тисяч гривень із бюджету Луцької громади.
ЗМІ повідомили, коли Apple презентує iPhone 14
Техгігант Apple планує 7 вересня провести презентацію нової лінійки iPhone 14 та Apple Watch Series 8.
Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.
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Канада дасть Україні близько 350 мільйонів доларів на купівлю газу
"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", – написав повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у твітері.
Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії
Глава МЗС Данії Еппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.
ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів
Наші захисники ліквідували за добу ще 200 рашистів! Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44300 (+200) осіб;
- танків - 1889 (+3);
- бойових броньованих машин - 4179 (+17);
- артилерійських систем - 1010 (+17);
- РСЗВ - 265 (+2);
- засобів ППО - 136 (+0);
- літаків - 234 (+1);
- гелікоптерів - 197 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);
- крилатих ракет - 190 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);
- спеціальної техніки - 93 (+0).
«Бавовни буде багато»: за гроші, які українці зібрали на «Байрактари», купили доступ до супутника
Благодійний фонд Сергія Притули викупив доступ до супутника, який передаватиме ЗСУ супутникові зображення. Проєкт реалізували за гроші зібрані українцями на «Байрактари», але які не знадобилися, бо турецька компанія передала ці безпілотники безкоштовно.
Тепер ЗСУ зможуть отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить захисників потужностями супутникового спостереження.
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Сьогодні, 18 серпня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя. ВІДЕО
У Луцьку відбулася благодійна акція "Скоро до школи", в рамках якої для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя.
Зі слів начальниці управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліни Галан, майбутні школярі отримали все необхідне для навчання у першому класі. У комплектах є портфель, зошити, олівці, фломастери, ручки, фарби й альбоми. На придбання цих речей витратили 200 тисяч гривень із бюджету Луцької громади.
ЗМІ повідомили, коли Apple презентує iPhone 14
Техгігант Apple планує 7 вересня провести презентацію нової лінійки iPhone 14 та Apple Watch Series 8.
Стандартний iPhone 14 буде виглядати схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це вперше, коли Apple випустить iPhone не Pro-версії з дисплеєм такого розміру.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Канада дасть Україні близько 350 мільйонів доларів на купівлю газу
"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", – написав повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у твітері.
Данія хоче обмежити в'їзд туристів із Росії
Глава МЗС Данії Еппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
Якщо не буде успіху у запровадженні загальних правил ЄС, уряд готовий переглянути правила Данії, сказав міністр.
ЗСУ знищили вже 44 300 окупантів
Наші захисники ліквідували за добу ще 200 рашистів! Загальні бойові втрати Росії на 18 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44300 (+200) осіб;
- танків - 1889 (+3);
- бойових броньованих машин - 4179 (+17);
- артилерійських систем - 1010 (+17);
- РСЗВ - 265 (+2);
- засобів ППО - 136 (+0);
- літаків - 234 (+1);
- гелікоптерів - 197 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 793 (+1);
- крилатих ракет - 190 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7);
- спеціальної техніки - 93 (+0).
«Бавовни буде багато»: за гроші, які українці зібрали на «Байрактари», купили доступ до супутника
Благодійний фонд Сергія Притули викупив доступ до супутника, який передаватиме ЗСУ супутникові зображення. Проєкт реалізували за гроші зібрані українцями на «Байрактари», але які не знадобилися, бо турецька компанія передала ці безпілотники безкоштовно.
Тепер ЗСУ зможуть отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить захисників потужностями супутникового спостереження.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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