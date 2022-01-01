«Бавовни буде багато»: за гроші, які українці зібрали на «Байрактари», купили доступ до супутника

Сергія Притули викупив доступ до супутника, який передаватиме ЗСУ супутникові зображення. Проєкт реалізували за гроші зібрані українцями на «Байрактари», але які не знадобилися, бо турецька компанія передала ці безпілотники безкоштовно.



Про це повідомили у благодійному фонді 18 серпня, пише



Угоду підписали з компанією ICEYA, яка надасть Міністерству оборони України повний доступ до всіх можливостей одного зі своїх супутників, який вже перебуває на орбіті у необхідному регіоні.



Зазначається, що таким чином ЗСУ зможуть отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить захисників потужностями супутникового спостереження.



У фонді кажуть, що на проєкт спрямували 600 млн гривень, зібрані в межах проєкту «Народний "Байрактар"».



Притула зазначив, що доступ до супутника викупили на більш ніж рік часу.



«Українці, ви — космос… Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!» — пояснює Притула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійний фондвикупив доступ до супутника, який передаватиме ЗСУ супутникові зображення. Проєкт реалізували за гроші зібрані українцями на «Байрактари», але які не знадобилися, бо турецька компанія передала ці безпілотники безкоштовно.Про це повідомили у благодійному фонді 18 серпня, пише Громадське Угоду підписали з компанією ICEYA, яка надасть Міністерству оборони України повний доступ до всіх можливостей одного зі своїх супутників, який вже перебуває на орбіті у необхідному регіоні.Зазначається, що таким чином ЗСУ зможуть отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить захисників потужностями супутникового спостереження.У фонді кажуть, що на проєкт спрямували 600 млн гривень, зібрані в межах проєкту «Народний "Байрактар"».Притула зазначив, що доступ до супутника викупили на більш ніж рік часу.«Українці, ви — космос… Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!» — пояснює Притула.

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