У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО

У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 18 серпня, близько 16 години у Луцьку на вулиці Декабристів сталася пожежа.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, палає гараж біля житлового будинку на вулиці Декабристів, 48. На місці пригоди працюють пожежники та
приїхала швидка.

Деталі – згодом.
У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО
У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, гараж
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