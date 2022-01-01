У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Сьогодні, 18 серпня, близько 16 години у Луцьку на вулиці Декабристів сталася пожежа.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, палає гараж біля житлового будинку на вулиці Декабристів, 48. На місці пригоди працюють пожежники та
приїхала швидка.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, палає гараж біля житлового будинку на вулиці Декабристів, 48. На місці пригоди працюють пожежники та
приїхала швидка.
Деталі – згодом.
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