У Луцьку на вулиці Декабристів – пожежа. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, палає гараж біля житлового будинку на вулиці Декабристів, 48. На місці пригоди працюють пожежники та

приїхала швидка.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 серпня, близько 16 години у Луцьку на вулиці Декабристів сталася пожежа.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, палає гараж біля житлового будинку на вулиці Декабристів, 48. На місці пригоди працюють пожежники таприїхала швидка.Деталі – згодом.

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