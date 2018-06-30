Луцьк попрощався із загиблим Героєм Олександром Шевляковим

Олександра Шевлякова, 1963 року народження.



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Військовослужбовець був призваний на службу по мобілізації на посаду заступника начальника штабу батальйону. Загинув 9 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області.



“Він був справжнім чоловіком, готовим завжди йти вперед та віддати життя за Батьківщину, – сказав у скорботній промові митрополит Луцький і Волинський Михаїл. – Як боляче, коли такі люди відходять з цієї землі! Низький уклін родині славного героя, яка його підтримувала і надихала. Це був справжній офіцер. Стоячи перед його труною, так і хочеться сказати: “Маю честь!”. Тож молимося за нього і просимо Бога: “Господи, прийми душу Олександра у Царстві Небеснім, і дай нам силу пройти ці випробування, щоб бути достойним його пам’яті”.



До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та представники обласної влади.



По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 cерпня, у кафедральному соборі Святої Трійці міська громада провела в останню путь майора, 1963 року народження.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Військовослужбовець був призваний на службу по мобілізації на посаду заступника начальника штабу батальйону. Загинув 9 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області.“Він був справжнім чоловіком, готовим завжди йти вперед та віддати життя за Батьківщину, – сказав у скорботній промові митрополит Луцький і Волинський Михаїл. – Як боляче, коли такі люди відходять з цієї землі! Низький уклін родині славного героя, яка його підтримувала і надихала. Це був справжній офіцер. Стоячи перед його труною, так і хочеться сказати: “Маю честь!”. Тож молимося за нього і просимо Бога: “Господи, прийми душу Олександра у Царстві Небеснім, і дай нам силу пройти ці випробування, щоб бути достойним його пам’яті”.До молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими лучанами долучилися Луцький міський головата представники обласної влади.По завершенню панахиди домовину з тілом воїна під звуки дзвонів і солдатської сурми прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України” траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

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