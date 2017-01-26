6,2 тисячі доларів за ухилення від призову та переправлення через кордон: на Волині припинили незаконну схему

Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили про підозру старшому лейтенанту Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та колишньому військовослужбовцю цього ж центру у зловживанні впливом та незаконному переправленні осіб через державний кордон України.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За даними слідства, підозрювані надали призовнику підроблені довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.У липні 2022 року задокументовано факт одержання вищевказаними особами першої частини неправомірної вигоди в розмірі 1200 доларів США. Після отримання другої частини у розмірі 5000 доларів США вказаних осіб затримали у порядку ст.208 КПК України. Обом уже обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт. Офіцера відсторонено від посади.Реалізація матеріалів відбулась за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону за матеріалами співробітників Управління СБУ у Волинській області.