Ердоган прибув до Львова з першим візитом до України за час повномасштабного вторгнення

Реджеп Таїп Ердоган прибув до Львова. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським і матиме перемовини в тристоронньому форматі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.



Про прибуття повідомило турецьке медіа Anadolu, пише



Маршрут президента Пролягав через Польщу: до міста Жешув він прилетів літаком, а звідти наземним транспортом дістався Львова.



Згідно з планом, спершу Ердоган матиме закриті перемовини із Зеленським, після цього до них долучиться Гутерреш. Потім має бути спільна пресконференція.



Турецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Ердоган нібито має намір запропонувати Зеленському посередництво в його переговорах із президентом РФ.



Міністр оборони України говорив, що переговори з Росією можливі тільки з партнерами за столом.



Заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю LB.ua повідомляв, що Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Туреччиниприбув до Львова. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським і матиме перемовини в тристоронньому форматі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.Про прибуття повідомило турецьке медіа Anadolu, пише LB.ua Маршрут президента Пролягав через Польщу: до міста Жешув він прилетів літаком, а звідти наземним транспортом дістався Львова.Згідно з планом, спершу Ердоган матиме закриті перемовини із, після цього до них долучиться. Потім має бути спільна пресконференція.Турецькі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Ердоган нібито має намір запропонувати Зеленському посередництво в його переговорах із президентом РФ.Міністр оборони України говорив, що переговори з Росією можливі тільки з партнерами за столом.Заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ. Заступник голови Офісу президентав інтервʼю LB.ua повідомляв, що Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.

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