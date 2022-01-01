Офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала, – омбудсман

Дмитро Лубінець досі не отримав відповідей від російської сторони щодо можливості відвідати територію колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де в ніч проти 29 липня



Про це посадовець



Також він повідомив, що офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала.



Лубінець розповів, що офіційно звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової, щоб надали можливість відвідати Оленівку: або самостійно, або разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, або разом з місією ООН. Для того, щоб він сам особисто в присутності Москалькової міг подивитись, що насправді там відбулось. Також Лубінець звертався щодо спілкування з пораненими військовослужбовцями, які перебували в Оленівці. І щоб російська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих українських військовополонених.



“Офіційної відповіді я на даний час не отримав”, — сказав омбудсман.



Лубінець розповів, що він щодня спілкується з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.



“Я постійно піднімаю питання про те, якщо російська сторона не надає вам відвідувати наших військовополонених — публічно в своїх звітах це показуйте. На даний час ми бачимо за результатами, що вас не допускають, але публічно вони мовчать”, — сказав омбудсман.



З іншого боку, додав посадовець, українська сторона точно не хоче, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста зник.



“Бо ми все рівно зі 100 питань до прикладу, на 10 відповідь отримуємо. Якщо нам не буде кому їх задавати, напевно ми не зробимо краще”, — сказав він.



За словами Лубінця, українська сторона не зменшила свого бажання і прагнення потрапити на територію виправної колонії.



“Окрема моніторингова група по Оленівці створена. І на даний час вони звернулись до російської сторони з тим, щоб їм надали потрапити. Не знаю, яка відповідь. Сьогодні (18 серпня — ред.) у мене буде можливість задати їм таке запитання”, — сказав омбудсман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної ради з прав людинидосі не отримав відповідей від російської сторони щодо можливості відвідати територію колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де в ніч проти 29 липня від вибуху загинули українські військовополонені Про це посадовець повідомив кореспондентці Суспільного.Також він повідомив, що офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала.Лубінець розповів, що офіційно звернувся до російської колеги Тетяни Москалькової, щоб надали можливість відвідати Оленівку: або самостійно, або разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, або разом з місією ООН. Для того, щоб він сам особисто в присутності Москалькової міг подивитись, що насправді там відбулось. Також Лубінець звертався щодо спілкування з пораненими військовослужбовцями, які перебували в Оленівці. І щоб російська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих українських військовополонених.“Офіційної відповіді я на даний час не отримав”, — сказав омбудсман.Лубінець розповів, що він щодня спілкується з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.“Я постійно піднімаю питання про те, якщо російська сторона не надає вам відвідувати наших військовополонених — публічно в своїх звітах це показуйте. На даний час ми бачимо за результатами, що вас не допускають, але публічно вони мовчать”, — сказав омбудсман.З іншого боку, додав посадовець, українська сторона точно не хоче, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста зник.“Бо ми все рівно зі 100 питань до прикладу, на 10 відповідь отримуємо. Якщо нам не буде кому їх задавати, напевно ми не зробимо краще”, — сказав він.За словами Лубінця, українська сторона не зменшила свого бажання і прагнення потрапити на територію виправної колонії.“Окрема моніторингова група по Оленівці створена. І на даний час вони звернулись до російської сторони з тим, щоб їм надали потрапити. Не знаю, яка відповідь. Сьогодні (18 серпня — ред.) у мене буде можливість задати їм таке запитання”, — сказав омбудсман.

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